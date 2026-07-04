Taylor Swift y Travis Kelce se casaron: así fue la espectacular boda en el Madison Square Garden

Las celebridades se casaron en el Madison Square Garden de Nueva York. Imagen: NYTimes.

La boda sí anunció una valla digital en la parte de afuera del Madison Square Garden. En el letrero se podía leer "JusT&T Married", un juego de palabras con las iniciales de Swift y Kelce para anunciar que estaban recién casados.

Una boda muy esperada

El 25 de agosto de 2025, Taylor compartió en sus redes sociales las imágenes del romántico momento en que Travis le propuso matrimonio. En las fotografías se lo ve arrodillado frente a ella, mientras la cantante sonríe emocionada en un jardín repleto de flores.

Junto a la publicación, escribió: "Tu profesor de inglés y tu profesor de gimnasio se van a casar", una frase graciosa que rápidamente se volvió viral entre sus seguidores.

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La boda era uno de los eventos más esperados del año y durante meses, circularon rumores sobre la fecha, el lugar y la lista de invitados. Incluso, medios estadounidenses aseguraron que Taylor y Travis solo les habían pedido a sus invitados que estuvieran en Nueva York, sin revelarles el sitio exacto de la ceremonia.

Según esas versiones, la ubicación definitiva se comunicaría pocos días antes del evento para mantener el máximo nivel de privacidad y evitar filtraciones. Lo que sí se vio en los días previos a la boda fueron múltiples operaciones de lógistica y seguridad en la zona del Madison Square Garden.