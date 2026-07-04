El viernes por la noche Taylor Swift y Travis Kelce celebraron una boda de ensueños en el Madison Square Garden, que está ubicado en el corazón de Nueva York. Ante una lista de 1.000 invitados, la ceremonia reunió a cientos de celebridades, figuras del espectáculo, amigos y familia en una noche inolvidable.
Taylor Swift y Travis Kelce se casaron: así fue la espectacular boda en el Madison Square Garden
Travis Kelce y Taylor Swift ya son marido y mujer. La pareja finalmente dio el "sí, quiero" en una exclusiva ceremonia con más de 1.000 invitados
Según un comunicado que envió Tree Paine, representante de Swift a The New York Times: "La ceremonia unió a ambas familias y la ofició su amigo Adam Sandler". El hermano de Taylor, Austin fue el padrino de honor, mientras que el hermano de Kelce, Jason, fue su padrino.
Detalles de la boda de Taylor Swift y Travis Kelce
Los famosos lucieron atuendos de Christian Dior, diseñador por Jonathan Anderson. Por su parte, Taylor lució zapatos de Christian Louboutin hechos a medida y para complementar el look de novia lució joyas Cartier. Por el momento, no han circulado fotos de la pareja, ya que el evento se desarrolló con un estricto operativo de privacidad.
La boda sí anunció una valla digital en la parte de afuera del Madison Square Garden. En el letrero se podía leer "JusT&T Married", un juego de palabras con las iniciales de Swift y Kelce para anunciar que estaban recién casados.
Una boda muy esperada
El 25 de agosto de 2025, Taylor compartió en sus redes sociales las imágenes del romántico momento en que Travis le propuso matrimonio. En las fotografías se lo ve arrodillado frente a ella, mientras la cantante sonríe emocionada en un jardín repleto de flores.
Junto a la publicación, escribió: "Tu profesor de inglés y tu profesor de gimnasio se van a casar", una frase graciosa que rápidamente se volvió viral entre sus seguidores.
La boda era uno de los eventos más esperados del año y durante meses, circularon rumores sobre la fecha, el lugar y la lista de invitados. Incluso, medios estadounidenses aseguraron que Taylor y Travis solo les habían pedido a sus invitados que estuvieran en Nueva York, sin revelarles el sitio exacto de la ceremonia.
Según esas versiones, la ubicación definitiva se comunicaría pocos días antes del evento para mantener el máximo nivel de privacidad y evitar filtraciones. Lo que sí se vio en los días previos a la boda fueron múltiples operaciones de lógistica y seguridad en la zona del Madison Square Garden.