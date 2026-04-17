Vuelve la fiebre del oro: sueñan con reabrir la mina de cielo abierto más grande en Latinoamérica

Durante su pico de actividad, se estima que decenas de miles de personas trabajaron en el lugar al mismo tiempo. La organización era limitada y el control estatal, variable, lo que generó tensiones vinculadas a la propiedad del oro y a las condiciones de trabajo. En 1992, el gobierno de Brasil ordenó el cierre de la mina por razones de seguridad y por el agotamiento progresivo de las vetas más accesibles. Con el tiempo, el cráter se llenó de agua, formando una laguna.

Mina de oro Serra Pelada. Enclavada en el estado de Pará (2)

La mina de cielo abierto más grande en Latinoamérica

Hoy, la zona cercana, como el municipio de Curionópolis, mantiene un vínculo económico y social con ese pasado minero. Existen intentos de Brasil para reactivar la explotación bajo esquemas cooperativos, aunque enfrentan dificultades legales, económicas y organizativas.

Sin embargo, hartos de esperar, algunos mineros han decidido emprenderla por su cuenta y de forma clandestina con técnicas que suscitan preocupación por su impacto medioambiental, como el uso de mercurio para separar el oro, lo que contamina acuíferos y ríos.

Serra Pelada permanece como un caso de estudio sobre la minería artesanal a gran escala. Un episodio real donde la búsqueda de recursos naturales movilizó a miles de personas y dejó una marca duradera en el territorio. El oro sigue ahí, pero sacarlo hoy implica algo muy distinto a los años 80: menos épica improvisada y mucho más control, inversión y regulación.