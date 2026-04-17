El oro tiene algo hipnótico. No solo por su valor económico, sino por su capacidad de alterar economías y atraer migraciones masivas. En los campos de América Latina, esa dinámica dejó huellas concretas. Poblaciones que crecieron de manera abrupta, circuitos informales de trabajo y miles de personas que se volcaron a la minería artesanal en busca de oportunidades.
Uno de los casos más emblemáticos es el de Serra Pelada, ubicada en el estado de Pará, en Brasil. El yacimiento fue descubierto en 1979 y, a comienzos de la década de 1980, se convirtió en la mayor mina de oro a cielo abierto explotada de forma manual en el mundo. Miles de trabajadores, conocidos como garimpeiros, llegaron a la zona atraídos por la posibilidad de encontrar oro.
Vuelve la fiebre del oro: sueñan con reabrir la mina de cielo abierto más grande en Latinoamérica
Las imágenes del lugar se volvieron icónicas. Un enorme cráter repleto de hombres que subían y bajaban por pendientes de tierra, transportando sacos cargados de oro extraído. La actividad se realizaba casi exclusivamente con trabajo físico, sin maquinaria pesada, lo que implicaba condiciones extremadamente exigentes y riesgos constantes, como derrumbes y accidentes.
Durante su pico de actividad, se estima que decenas de miles de personas trabajaron en el lugar al mismo tiempo. La organización era limitada y el control estatal, variable, lo que generó tensiones vinculadas a la propiedad del oro y a las condiciones de trabajo. En 1992, el gobierno de Brasil ordenó el cierre de la mina por razones de seguridad y por el agotamiento progresivo de las vetas más accesibles. Con el tiempo, el cráter se llenó de agua, formando una laguna.
La mina de cielo abierto más grande en Latinoamérica
Hoy, la zona cercana, como el municipio de Curionópolis, mantiene un vínculo económico y social con ese pasado minero. Existen intentos de Brasil para reactivar la explotación bajo esquemas cooperativos, aunque enfrentan dificultades legales, económicas y organizativas.
Sin embargo, hartos de esperar, algunos mineros han decidido emprenderla por su cuenta y de forma clandestina con técnicas que suscitan preocupación por su impacto medioambiental, como el uso de mercurio para separar el oro, lo que contamina acuíferos y ríos.
Serra Pelada permanece como un caso de estudio sobre la minería artesanal a gran escala. Un episodio real donde la búsqueda de recursos naturales movilizó a miles de personas y dejó una marca duradera en el territorio. El oro sigue ahí, pero sacarlo hoy implica algo muy distinto a los años 80: menos épica improvisada y mucho más control, inversión y regulación.