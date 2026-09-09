Vuelve el frío polar tras el pico de calor: alerta por tormentas, sudestada y temperaturas extremas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas para la provincia de Misiones hacia la jornada del jueves, con acumulados previstos de entre 30 y 60 mm que podrían ser superados de manera puntual.

En simultáneo, sobre el nordeste de la provincia de Buenos Aires se desarrollará un proceso de sudestada hacia el viernes. La rotación del viento al sector sudeste generará ráfagas intensas de entre 35 y 50 km/h, lluvias aisladas y un posterior incremento del nivel de agua en la franja costera, lo que obligará a monitorear con atención la crecida del Río de la Plata.

Invasión de aire polar y heladas para el fin de semana

Una vez completado el paso de las tormentas, la masa de aire gélido se desplegará sobre gran parte de la Argentina durante el sábado y el domingo, provocando un pronunciado derrumbe térmico y el regreso de las heladas severas: