La República Argentina inicia una secuencia meteorológica de extrema variabilidad. Tras un comienzo de semana marcado por vientos intensos y Zonda en el oeste, la rotación del viento hacia el sector norte consolidará a partir de este miércoles una masa de aire más cálida y húmeda sobre el centro y el norte del país, actuando como la antesala de una posterior e intensa irrupción de aire frío de origen polar.
Vuelve el frío polar tras el pico de calor: alerta por tormentas, sudestada y temperaturas extremas
Tras un miércoles y jueves con marcas que superarán los 25 °C en varias provincias, un sistema frontal desencadenará inestabilidad, crecida del Río de la Plata y un desplome térmico hacia el fin de semana.
Pico de calor entre hoy miércoles y mañana jueves
El transporte de aire desde latitudes más bajas provocará un rápido ascenso de los termómetros durante las próximas horas. Hoy miércoles y mañana jueves se perfilan como las jornadas más cálidas y primaverales de la semana en la mayor parte del territorio nacional:
- Franja central: Las temperaturas máximas superarán holgadamente los 20 °C, con tardes muy agradables.
- Noreste Argentino (NEA): Los registros romperán la barrera de los 25 °C, acompañados por un paulatino incremento de la humedad ambiental.
- Patagonia: A diferencia del norte, el sur del país comenzará a sentir el avance de un aire más frío desde este mismo miércoles, registrando nevadas en Ushuaia y ambiente invernal.
Tormentas en el NEA y riesgo de sudestada en Buenos Aires el viernes
El progresivo incremento de la humedad funcionará como combustible para la formación de inestabilidad. Un sistema frontal cruzará el país de oeste a este entre el jueves y el viernes, provocando precipitaciones y tormentas de variada intensidad.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas para la provincia de Misiones hacia la jornada del jueves, con acumulados previstos de entre 30 y 60 mm que podrían ser superados de manera puntual.
En simultáneo, sobre el nordeste de la provincia de Buenos Aires se desarrollará un proceso de sudestada hacia el viernes. La rotación del viento al sector sudeste generará ráfagas intensas de entre 35 y 50 km/h, lluvias aisladas y un posterior incremento del nivel de agua en la franja costera, lo que obligará a monitorear con atención la crecida del Río de la Plata.
Invasión de aire polar y heladas para el fin de semana
Una vez completado el paso de las tormentas, la masa de aire gélido se desplegará sobre gran parte de la Argentina durante el sábado y el domingo, provocando un pronunciado derrumbe térmico y el regreso de las heladas severas:
- Cuyo, Córdoba, San Luis y La Pampa: Registrarán temperaturas de hasta 10 °C por debajo de los valores normales para la época durante la jornada del sábado.
- Provincia y Ciudad de Buenos Aires: Vivirán un fin de semana helado. Para el sábado se proyectan máximas de apenas 8 °C a 13 °C, mientras que el domingo comenzará con mínimas de entre 3 °C y 6 °C y máximas que difícilmente superen los 11 °C.
- Patagonia norte: El aire gélido cubrirá la región desde el viernes con máximas de 4 °C a 5 °C en el Alto Valle de Río Negro.
En pocas palabras
- Advertencia Meteorológica: Se anticipan tormentas, sudestada y un marcado descenso de temperatura tras un pico de calor.
- Inestabilidad y Riesgos: El Servicio Meteorológico Nacional advierte por tormentas en Misiones y sudestada con crecida del Río de la Plata en Buenos Aires.
- Alerta por Frío: Se espera una invasión de aire polar hacia el fin de semana, con heladas severas y temperaturas extremas en gran parte del país.