Un episodio insólito y descontrolado se volvió viral en las redes sociales después de que una joven de 26 años, que regresaba en estado de ebriedad tras asistir a un recital de la banda de cuarteto La Konga en la ciudad de La Rioja, protagonizó un escándalo al intentar visitar a su exnovio.
Los recitales pueden ser emocionantes y generar adrenalina, felicidad o nostalgia, sobre todo cuando la relación que tenías con tu ex se hace presente en cada letra de las canciones.
Así le ocurrió a una argentina que, sin importar el momento que estaba viviendo, los grados de alcohol que llevaba encima por los festejos se hicieron carne y la llevaron a un camino que ningún ex desea: volver.
Volvía borracha de un recital de La Konga, le pegó la nostalgia y quiso ver a su ex: todo terminó en un escándalo
Según detalla el sitio LM Neuquén, era el 18 de septiembre alrededor de las 7:00 de la mañana cuando, impulsada por la nostalgia del momento y de cantar eufóricamente, la mujer acudió a la vivienda de su expareja con intenciones de entrar para hablar. Ante la rotunda negativa del hombre a abrirle la puerta, se desató un fuerte escándalo con gritos en el lugar.
La discusión se hizo más difícil y el dueño de la casa decidió llamar rápidamente a las autoridades policiales. Cuando llegaron a la propiedad, los efectivos intentaron calmar a la joven y le ofrecieron comunicarse con un familiar para que la fueran a buscar.
Sin embargo, la mujer rechazó la propuesta y la situación escaló en agresividad cuando comenzó a lanzar puñetazos e invitó a pelear a los propios agentes policiales. Ante el descontrol, los uniformados la redujeron y la trasladaron a la comisaría local, donde permaneció demorada durante un par de horas.
¿Por qué la música nos provoca nostalgia?
La música tiene el poder de una máquina del tiempo y te puede llevar a momentos en que aún estabas con tu expareja, cuando eras pequeña/o o incluso cuando eras amiga de alguien con quien ya no.
De los cinco sentidos, el oído, o nuestra capacidad para reconocer los patrones rítmicos de una canción, se identifica como uno de los desencadenantes más fuertes de la nostalgia, por lo que este fenómeno se debe a una combinación de factores psicológicos, biológicos y sociales que se activan al mismo tiempo.
En este caso, en un recital, hay una estimulación emocional y memoria musical cuya química cerebral genera una liberación emocional que hasta te puede llevar a querer volver a ver a tu expareja.
En pocas palabras
- Joven borracha: una joven de 26 años intentó entrar a la casa de su exnovio tras un recital en La Rioja.
- Escándalo policial: la mujer se descontroló, agredió a los efectivos y fue demorada por unas horas.
- Nostalgia musical: la música tiene el poder de evocar recuerdos y emociones fuertes, incluso la de querer volver con exparejas.