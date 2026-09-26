En pleno viaje de regreso del recital, la chica de 26 años recordó a su exnovio y decidió ir a su casa.

Volvía borracha de un recital de La Konga, le pegó la nostalgia y quiso ver a su ex: todo terminó en un escándalo

Según detalla el sitio LM Neuquén, era el 18 de septiembre alrededor de las 7:00 de la mañana cuando, impulsada por la nostalgia del momento y de cantar eufóricamente, la mujer acudió a la vivienda de su expareja con intenciones de entrar para hablar. Ante la rotunda negativa del hombre a abrirle la puerta, se desató un fuerte escándalo con gritos en el lugar.

La discusión se hizo más difícil y el dueño de la casa decidió llamar rápidamente a las autoridades policiales. Cuando llegaron a la propiedad, los efectivos intentaron calmar a la joven y le ofrecieron comunicarse con un familiar para que la fueran a buscar.

La música nos provoca nostalgia porque actúa como una puerta directa a la memoria emocional.

Sin embargo, la mujer rechazó la propuesta y la situación escaló en agresividad cuando comenzó a lanzar puñetazos e invitó a pelear a los propios agentes policiales. Ante el descontrol, los uniformados la redujeron y la trasladaron a la comisaría local, donde permaneció demorada durante un par de horas.

¿Por qué la música nos provoca nostalgia?

La música tiene el poder de una máquina del tiempo y te puede llevar a momentos en que aún estabas con tu expareja, cuando eras pequeña/o o incluso cuando eras amiga de alguien con quien ya no.

De los cinco sentidos, el oído, o nuestra capacidad para reconocer los patrones rítmicos de una canción, se identifica como uno de los desencadenantes más fuertes de la nostalgia, por lo que este fenómeno se debe a una combinación de factores psicológicos, biológicos y sociales que se activan al mismo tiempo.

En este caso, en un recital, hay una estimulación emocional y memoria musical cuya química cerebral genera una liberación emocional que hasta te puede llevar a querer volver a ver a tu expareja.