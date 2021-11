Video: un hombre tuvo un paro cardíaco en la maratón de Mar del Plata

Cuando el hombre se desvaneció y cayó al pavimento se vivieron momentos dramáticos, cuando el personal médico tanto del SAME como de Cruz Roja lo asistía utilizando además desfibrilador, lo que causaba inquietud en el resto de los competidores.

Finalmente el hombre fue llevado en una ambulancia al Hospital Interzonal General de Agudos de Mar del Plata, donde se reponía favorablemente.

Según indicaron fuentes de la organización al sitio Infobae, se trataba de un hombre con antecedentes cardíacos, que no estaba demasiado bien entrenado y que participaba de la prueba de diez kilómetros, junto con su esposa, que había corrido en cinco kilómetros.

-MAR DEL PLATA- Salvan la vida de un competidor de la maratón

Di Matteo sostuvo que el paciente había entrado en un proceso de muerte súbita.

"Cuando escuché el grito de auxilio, que pedían médico, corrí de inmediato a socorrerlo y me encontré con este hombre que estaba en una muerte súbita", contó al mismo portal.

El titular del SAME local señaló que "el paciente revirtió en la calle su paro, volvió a tener pulso y respirar, aunque su estado de consciencia no era pleno".

"Una vez que se estabilizó y se lo llevaron, me quedé preocupado. Con la noticia de que estaba bien y hasta hablaba con la esposa, me tranquilicé, aflojé y me relajé, con la inmensa satisfacción de lo que valió la pena el esfuerzo", relató.