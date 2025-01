Veterinaria: Este es el motivo por el cual tu perro te muerde la mano suavemente

Constantemente se hace hincapié en que para interpretar qué significa un comportamiento del perro debe tenerse en consideración el contexto en el cual se da la acción del animal. Cuando nos referimos a una situación vinculada a morder, la comprendemos como una actitud del animal relacionada al atacar, pero según los especialistas en veterinaria canina puede entenderse de distintas maneras si consideramos la fuerza, a quién se lo hace y el momento en el que lo realizó.

Probablemente en más de alguna ocasión notaste que tu perro se acercó a ti y te dio una pequeña mordida en tu brazo, para nada fuerte, sino que te llamó la atención lo suave de ella. Los especialistas que presentan sus estudios en Revista Multimédica Veterinaria revelaron que se trata un comportamiento muy común del animal y que no está para nada relacionado a una acción vinculada a su salud.

perro morida (1).png

Este comportamiento del perro de acuerdo a lo que revelan los que más saben sobre veterinaria canina, está vinculado muchas veces a una intención de querer jugar contigo. Generalmente este tipo de pequeñas mordidas en tu brazo suele darse en situaciones donde ya está jugando con tu mascota y decidiste frenar, o cuando tu perro te busca para que hagas algo consigo.

Esta actitud del perro no busca lastimarte, aunque hay que tener en consideración que dependiendo las razas y tamaños de estos animales, su fuerza puede cambiar considerablemente.

Otro punto importante y que no hay que dejar pasar de acuerdo a la mirada de los especialistas en veterinaria canina, es que este comportamiento es utilizado por el perro para llamar tu atención por algo en particular, no necesariamente para jugar. Puede estar acompañada por acciones como corridas desesperadas o ladridos agudos.