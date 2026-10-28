Venecia, la ciudad construida sobre el agua: cómo se sostiene y por qué no se hunde

¿Cómo fue construida Venecia?

Venecia no tiene autos, ni calles (excepto por una de sus 118 islas, que sí tiene calles transitables). Todo en esta ciudad se une por canales y puentes atravesados por el agua de la laguna veneciana, una bahía costera que forma parte del mar Adriático.

Esta ciudad se edificó en el siglo V d. C., sobre un archipiélago de pantanos e islas de barro. El origen de Venecia se debe a las invasiones de pueblos bárbaros de la época.

Los pilotes son la base estructural de la ciudad.

Los habitantes de las ciudades del norte de Italia, como Padua y Aquilea, escaparon del continente para huir de los invasores hunos, lombardos y ostrogodos. La laguna de Venecia era un terreno pantanoso y fangoso, difícil de navegar y, por ende, de invadir. Este terreno sirvió como refugio defensivo natural.

Para poder construir la ciudad sobre un suelo blando, los constructores realizaron un bosque invertido. Clavaron miles de troncos de madera de roble, olmo y alerce verticalmente en el barro, hasta alcanzar la capa de suelo firme.

Sobre los pilotes verticales colocaron tablones horizontales de madera y encima de ellos levantaron las estructuras de piedra sobre las cuales edificaron los palacios, templos y casas de la ciudad.

¿Por qué la ciudad de Venecia no se hunde?

Podría pensarse que los pilites, al ser de madera, ya deberían estar podridos por la humedad y el paso del tiempo.

Lo cierto es que los pilotes que componen la base sobre la que reposa Venecia están sumergidos en el fango y el agua, sin contacto con el oxígeno. En estas condiciones, la madera no se pudre. Además, las sales y minerales del agua han petrificado a los pilotes, que han adquirido una dureza de piedra.

Sin embargo, Venecia sí se está hundiendo. No de desploma gracias al sistema de pilites y a tecnología moderna que retrasa la inundación, pero el enorme peso de los palacios de piedra viene presionando el suelo blando desde hace años.

Todos los años la ciudad enfrenta problemas de inundación.

La subida del nivel del mar, la inclinación de la placa técnica de la ciudad, las mareas altas y las extracciones masivas de agua subterránea van generando el progresivo hundimiento de la ciudad, a un ritmo de milímetro por año.

El gobierno de Italia construyó un sistema de compuertas submarinas en las entradas de la laguna que se elevan para bloquear el agua del mar y proteger a la ciudad de las mareas. De todas formas, Venecia sufre problemas de inundaciones anualmente.