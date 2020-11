La transmisión a nivel mundial será el sábado 6 de marzo y, además de Mendoza, se realizarían eventos en diferentes capitales del mundo del vino. En nuestra provincia la transmisión será a través de plataformas de streaming y también habría algunos eventos, con un reducido número de espectadores, en espacios públicos (plazas, parques, bodegas, etc) en donde se proyectará la fiesta y habría un pequeño (y simbólico) número artístico.

El guion ya está terminado, se asemeja a lo que suele mostrarse en Vendimia, solo restarían detalles que serían más que nada en la puesta y adaptación audiovisual. Está confirmado que participarán, como mínimo, 1000 artistas en escena (de los rubros de danza, teatro y música) y que la duración del video sería aproximadamente de 60 minutos.

El proceso de rodaje será en cápsulas fílmicas sanitarias para evitar contagios entre los participantes. La idea es filmar en los 18 departamentos, por lo que se dispondrán 6 zonas: Zona Sur (San Rafael, Malargue y General Alvear), Zona Valle de Uco (Tunuyán, Tupungato y San Carlos), Zona Oeste (Lujan de Cuyo y Godoy Cruz), Zona Centro (Capital, Guaymallén y Maipú), Zona Norte (Lavalle y Las Heras) y Zona Este (San Martín, Junín, Rivadavia, Santa Rosa y La Paz).

Cada una de las cápsulas tendrá 1 o 2 directores vendimiales y un director audiovisual (también habrá un director musical para toda la fiesta). A su vez cada una de esas cápsulas fílmicas sanitarias tendrá separación entre círculos de trabajo divididos por: artistas y las cámaras, equipo técnico y equipo de vestuario y maquillaje.

El fin de estas cápsulas de trabajo es que por ejemplo un grupo de bailarines de Zona Oeste, como Luján de Cuyo, no se mezclen con actores de la Zona Valle de Uco y así disminuir el riesgo de contagios, más allá de cumplir con los protocolos de distanciamiento e higiene.

Las convocatorias para los artistas saldrán en los próximos días y se esperan alrededor de 2500 propuestas, de las cuales solamente serán seleccionadas alrededor de 1000 en el mes de diciembre. Estos casting serán de formato virtual y las posibilidades que se manejan son a través de videos enviados por los artistas y también con casting en vivo a través de plataformas virtuales.

El número de artistas también depende de la iniciativa de cada director y de cómo se desarrollará el rodaje. La base de artistas es de 1000, de los cuales alrededor de 450 son de danza, 450 de teatro y 50 músicos. Pero claro que si un director solicita una murga o un coro, por ejemplo, ese número se sumaría a los artistas de base, por lo que el número podría aumentar un poco.

Si bien todavía no está definido y la confirmación sería esta semana, la idea es que el monto económico que reciba cada artista no baje de los $40.000 teniendo en cuenta que se quiere superar el cachet del año pasado que fue de alrededor de $32.000.

Las reinas de la Vendimia continuarán un año más

Si bien ya muchos departamentos lo han confirmado a través de sus intendentes, este jueves se anunciará que las representantes de cada distrito, departamento y por supuesto la Reina Nacional de la Vendimia y la Virreina Nacional de la Vendimia continuarán otro año al frente del reinado.

De esta manera Mayra Tous, representante de Tupungato, y María Eugenia Serrani, representante de Tunuyán, seguirán siendo las reina y virreina, respectivamente, hasta la Vendimia 2022.

A su vez también se confirma que todas las reinas departamentales extenderán su mandato. De esta forma Candela Avila (Las Heras), Sofía Leyes (Godoy Cruz), Soledad Bernal (Ciudad), Ludmila Calabrigo (San Carlos), Melisa Simon (Junín), Juliana Miller (San Rafael), Belén Carchano (Rivadavia), Anabella Carreras (La Paz), Celeste Nedic (General Alvear), Daniela Vanin (Santa Rosa), Guadalupe Aithabe (Luján de Cuyo), Sofía Grangetto (Guaymallén), Oriana Nadalini (Lavalle), Giuliana Calani (San Martín) y Lucía Pozobón (Maipú) continuarán con su reinado hasta el 2021. Malargüe, por su parte, seguirá sin soberana.

Un largo camino que rozó la suspensión

Los primeros rumores sobre la suspensión de la fiesta fueron el 13 de agosto, cuando el gobernador Rodolfo Suarez declaraba que "no vamos a gastar plata pensando que se puede hacer o no la fiesta pero todo nos indica que no la vamos a hacer". Luego de esto, hace casi 3 meses, empezaron poco a poco a juntarse las partes y a pensar en una Vendimia alternativa no a la que se acostumbra realizar en el teatro griego Frank Romero Day.

Luego de idas y vueltas, de declaraciones cruzadas, se llegó al acuerdo que la fiesta se iba a realizar en formato virtual. Esta decisión no solo contemplaba el poder continuar con la tradición sino también el fin era conservar los puestos de trabajo que nuclean a más de 2000 personas, de los cuales alrededor de 1200 son trabajadores de la cultura, uno de los sectores más afectados por la cuarentena.

De manera silenciosa comenzaron a trabajar y a ofrecerse históricos directores de Vendimia que lograron la primera reunión el 28 de agosto en donde Alejandro Grigor, Pedro Marabini, Vilma Rupolo y Walter Neira se juntaron a ver las alternativas con el Gobernador y la Ministra de Cultura y Turismo de Mendoza. Alejandro Conte, Guillermo Troncoso, Alicia Casares y Héctor Moreno también formaron parte de estos equipos de directores.

Luego, tras una reunión positiva, se confirmó que la fiesta sería virtual, aunque recién ante los micrófonos de manera oficial la confirmación llegó varias semanas después. Con infinidad de reuniones, poco a poco, se fueron sumando más directores a participar y a terminar de cranear la Vendimia 2021.

Tras tener un guion armado empezaron también las reuniones y debates respecto de cómo llevar eso a la virtualidad por lo que se sumaron desde la productora audiovisual a adaptar el trabajo que finalmente está listo y ahora empieza el proceso de convocatoria de artistas y la posterior filmación y edición.