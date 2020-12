Los deterioros provocados son variados y se observan en la mayor parte de la obra. Gran parte de ellos se produjeron porque la escultura fue arrojada al piso. La comuna capitalina rechazó este tipo de actos de barbarie e insta a los transeúntes a cuidar los monumentos y hacer un buen uso de los espacios públicos de la Ciudad.

La autora de la escultura homenaje al ex púgil mendocino, integrante junto a Pascual Pérez, del Salón Internacional de la Fama del Boxeo (Canastota, Estados Unidos), fue la artista Sonia López. El monumento es una representación en tamaño natural de Locche, pensada para que la gente pueda interactuar y sacarse fotos con ella. Fue realizada en resina poliéster con el fin de que fuera más liviana.

Es de destacar que el parque lleva el nombre del Intocable en homenaje al querido Nicolino, ya que el ex boxeador vivió cerca de ahí y solía caminar por la zona cuando iba a entrenar. Este espacio verde —que se extiende por Perú, desde Videla Correa hasta Mosconi— es visitado diariamente por miles de personas, respetando los protocolos dispuestos por el Covid 19. Creado en 2015, logró convertirse en un lugar más de encuentro y para disfrutar al aire libre de actividades físicas.

La opinión de dos de los hijos de Nicolino

Ana María Locche hija de Nicolino, junto a Nancy y Lolo, se enteró por este medio del daño sufrido al monumento a su padre. "Ya no me sorprende, son los dañinos de siempre. Es inevitable, es así. Al principio me asusté y pensé que lo habrían sacado por algo del gobierno", comentó la profesora de Educación Física.

Por su parte, Nicolino Lolo Locche, hijo mayor del mejor representante del estilo pugilístico mendocino, comentó: "Definitivamente hay personas que no aprecian nada de ese lindo lugar ...ni hablar de la imagen del viejo querido...una pena. Quizás si ponen un pedestal mas alto la próxima, zafa. Me da pena la actitud de algunas personas que independientemente de romper una imagen de un deportista de nuestra tierra natal, rompen esfuerzo e inversión estatal", reflexionó Lolo.

Hace dos fines de semana, el encumbrado púgil fue homenajeado en su tierra natal, Tunuyán (nació en Campo de Los Andes), donde el intendente Martín Aveiro le puso el nombre a un nuevo parque de la ciudad del Valle de Uco.