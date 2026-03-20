Valentino y el partido de futsal que terminó con un choque de cabezas y una semana de internación

Valentino Zanni estudia en el tercer año del colegio Goretti y juega al futsal desde pequeño, precisamente desde que tenía 5 años.

Hace casi una semana, cuando se produjo el choque de cabezas en la disputa de la pelota en el aire, el chico cayó y convulsionó. Afortunadamente, no perdió el sentido ni sufrió daños físicos ni neuronales.

Lo atendió personal médico que llegó en ambulancia y el partido entre los equipos de Deportivo Goretti y Club Llaver fue suspendido. También se cancelaron los cotejos de las otras categorías programados para el resto de la jornada.

"¡Fuerzas, Valen!", se leyó en las redes sociales del club y del colegio Goretti. Y tantos buenos deseos dieron resultado positivo.

Valentino Zani salió de la terapia intensiva a mediados de esta semana y está de buen ánimo. "Ya usa el celular e hizo una videollamada con los chicos del colegio", cuenta el padre.

El kinesiólogo lo vio en buenas condiciones y si todo marcha bien Valentino volverá a casa pronto.

Y a hacer vida normal.

Y a juntarse con sus amigos.

Y a estudiar.

Y a jugar al futsal. Entonces, sí: la buena noticia será completa.