Valentino y el partido de futsal que terminó con un choque de cabezas y una semana de internación

Fueron horas difíciles para Valentino Zani y su familia. Ahora, el chico de 14 años está internado en una sala común de un centro médico de Guaymallén pero hace casi una semana, mientras jugaba un partido de futsal en Godoy Cruz, su cabeza y la del arquero rival chocaron en el aire y sobrevino el espanto.
Las redes sociales del Deportivo Goretti de futsal se llenaron de mensajes de pronta recuperación y deseos de mucha fuerza para superar el mal momento y la inmediata internación en la terapia intensiva.
La noticia que todos esperaban tras el partido de futsal
Ítalo Zani, papá del muchacho, atiende a Diario UNO y da una buena noticia: "Valentino está mucho mejor, ha sido muy bien atendido, ha respondido al tratamiento y, si todo sigue evolucionando de esta manera, volveremos a casa durante los próximos días".
Valentino Zanni estudia en el tercer año del colegio Goretti y juega al futsal desde pequeño, precisamente desde que tenía 5 años.
Hace casi una semana, cuando se produjo el choque de cabezas en la disputa de la pelota en el aire, el chico cayó y convulsionó. Afortunadamente, no perdió el sentido ni sufrió daños físicos ni neuronales.
Lo atendió personal médico que llegó en ambulancia y el partido entre los equipos de Deportivo Goretti y Club Llaver fue suspendido. También se cancelaron los cotejos de las otras categorías programados para el resto de la jornada.
"¡Fuerzas, Valen!", se leyó en las redes sociales del club y del colegio Goretti. Y tantos buenos deseos dieron resultado positivo.
Valentino Zani salió de la terapia intensiva a mediados de esta semana y está de buen ánimo. "Ya usa el celular e hizo una videollamada con los chicos del colegio", cuenta el padre.
El kinesiólogo lo vio en buenas condiciones y si todo marcha bien Valentino volverá a casa pronto.
Y a hacer vida normal.
Y a juntarse con sus amigos.
Y a estudiar.
Y a jugar al futsal. Entonces, sí: la buena noticia será completa.