Una reconocida marca argentina de calzado premium pidió el concurso preventivo por una deuda millonaria

Banco Santander Argentina: Concentra el principal pasivo con $290,7 millones . El saldo figura en situación 4 , categoría reservada para deudores con "alto riesgo de insolvencia".

Concentra el principal pasivo con . El saldo figura en , categoría reservada para deudores con "alto riesgo de insolvencia". Garantizar SGR: Mantiene acreencias impagas por $95,4 millones , también clasificadas en situación 4.

Mantiene acreencias impagas por , también clasificadas en situación 4. Banco Galicia: Registra una obligación menor por $29,8 millones, en este caso calificada en situación 1 (cumplimiento normal).

En términos porcentuales, el 93% del endeudamiento bancario informado se encuentra en mora crítica. No obstante, las cifras del BCRA reflejan únicamente pasivos tomados con entidades financieras, por lo que el pasivo final de la empresa podría ser superior una vez que la sindicatura sume eventuales obligaciones comerciales con proveedores de cuero, cargas fiscales y compromisos laborales.

El calendario judicial: plazos y período de exclusividad

De acuerdo con el edicto publicado por las autoridades judiciales, los acreedores cuyos créditos se hayan originado con anterioridad al 4 de septiembre de 2026 tendrán plazo hasta el 18 de diciembre para presentar ante el síndico sus solicitudes de verificación de deuda.

El cronograma del concurso continuará a lo largo del próximo año:

Informes de la sindicatura: El informe individual de créditos se presentará el 8 de marzo de 2027, mientras que el informe general se fijó para el 22 de abril.

El informe individual de créditos se presentará el 8 de marzo de 2027, mientras que el informe general se fijó para el 22 de abril. Audiencia informativa: Se llevará a cabo el 18 de octubre de 2027.

Se llevará a cabo el 18 de octubre de 2027. Período de exclusividad: La ventana formal para que la marca alcance un acuerdo de pago con la mayoría de sus acreedores vencerá de manera definitiva el 25 de octubre de 2027.

La resistencia ante el avance de productos más baratos

La judicialización de los números de Clara Barceló coincide con un momento de redefinición comercial para la etiqueta. En los últimos meses, la marca utilizó sus canales oficiales para explicar las dificultades que enfrenta la industria y fundamentar por qué decidió mantenerse al margen de las liquidaciones anticipadas de temporada: “Nos bajamos de este tren”, comunicaron recientemente, cuestionando las dinámicas de descuentos extremos que desvalorizan el trabajo artesanal.

Frente a la alternativa de abaratar costos mediante insumos sintéticos o importar calzado en serie desde mercados asiáticos, la diseñadora Clara Barceló remarcó su decisión de conservar la identidad de la marca: producción 100% en talleres argentinos, cuero vacuno genuino y modelos atemporales pensados para durar años. Para sortear el freno en el consumo y la escasez de crédito para financiar compras, la firma implementó el sistema de preventas bajo demanda, una estrategia que ahora buscará consolidar mientras transita la reestructuración de su deuda en los tribunales.