Una picada mal hecha se volvió viral y los memes son desopilantes. La queja y el lamento de un usuario en Twitter desató un sinfín de reacciones, algunas muy graciosas y otras no tanto. "Les doy comida de mejor calidad y mejor presentada a los perros de la calle" aseguró el autor de la publicación. Los deliveries han sido una constante para muchos durante la pandemia del coronavirus, pero un pedido no tardó en volverse viral este domingo debido a su particular y, al menos, poco estética presentación.