Una mujer fue asaltada por delincuentes que la quemaron con la plancha

Según informó el sitio, tn.com.ar, la mujer de 58 años contó este lunes que los delincuentes entraron por la reja de la ventana que da al frente de la casa y que la despertaron porque dormía profundamente.

"Ahí comenzó la tortura. Pedían plata y yo no tenía. Lo poco que tenía estaba en mi celular y se llevaron eso, pero mientras tanto me torturaban y buscaban dinero.

La víctima del robo contó que los cuatro ladrones y se comunicaban con un quinto que estaba afuera de la casa haciendo de campana.

“Dieron vuelta la casa buscando plata. Se llevaron una valija, un buzo, los documentos y algunas cositas más como la sube”, detalló.

Con respecto al dinero, lo único que pudieron robar fue la plata que tenía la mujer en una cuenta bancaria de una billetera virtual.

La tortura empezó mientras buscaban el dinero, pero fue peor sobre el final del violento robo.

“Primero me torcieron los dedos, me tenían amordazada, atada las manos y al final me empezaron a quemar la mano y la espalda. Ya se habían llevado todo”, dijo la mujer.

“Capaz le pasaron el dato mal de que yo tenía dinero, porque ellos querían dinero. No se llevaron los electrodomésticos ni otras cosas de valor", dijo Ana sin entender la insistencia de los delincuentes.

Los ladrones continúan prófugos y la investigación se concentra en la revisión de cámaras de seguridad de la zona para poder determinar el recorrido que realizaron al escapar. También se registró la casa para recolectar pruebas que ayuden a identificarlos.

Hasta el momento no hay información sobre los delincuentes, que continúan siendo buscados por la Policía local. La causa quedó en manos de la Fiscalía Nº 4 de Morón.