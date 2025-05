Natalia Falcioni llevó del living de casa a un multiespacio internacional su pasión por la moda

Natalia Falcioni con su marca de ropa Elle - moda - Simona Espacios Además de tener Simona, Natalia Falcioni también creó su propia marca de ropa para la mujer. Instagram

Vivió siete años en Santiago de Chile, vendiendo ropa desde su casa mientras criaba a sus hijos, y ahí fue amasando en silencio el sueño de lo que más tarde se convertiría en Simona Espacios, un emprendimiento novedoso que reúne en un mismo lugar exclusivas marcas de moda con servicios de estética y cuidado personal.

La idea la tenía clara desde antes del 2000: un lugar donde la mujer pudiera encontrarlo todo -ropa de diseños únicos, estilismo, spa, deco, belleza personal- sin perder tiempo ni energía. Un refugio para la mujer multifacética, para la mamá, la profesional, la que está en mil cosas a la vez.

Simona en expansión: donde la belleza no pasa de moda

Pero no fue hasta 2010, ya de vuelta en Mendoza, que el proyecto tomó forma real: "Cada cosa surge en su momento y en un tiempo perfecto", dice con la seguridad de quien sabe que los sueños no se apuran, pero tampoco se abandonan.

Simona nació como un multiespacio, pero creció como una experiencia. Con su casa central en una antigua casona de Chacras y una segunda sede en Dalvian, el universo de Natalia empezó a expandirse también fuera del país: hace un año abrió un local en Miami junto a su socia Noe Vila, y ahora estudia propuestas para desembarcar en Chile.

A la par, acaba de lanzar a lo grande una propia marca de ropa junto a su amiga Mariana De Oro: Elle, una apuesta fresca, femenina y con identidad propia.

A sus 47 años, Natalia Falcioni tiene la sonrisa serena de quien ha construido sin perder de vista lo esencial. "Mi mayor rol en la vida es ser mamá", repite, mientras habla con la misma pasión sobre sus hijos que sobre las prendas que selecciona al detalle o los servicios que ofrece.

Para ella, la estética no es frivolidad, es lenguaje, es identidad, es una forma de empoderar a la mujer. Y ese mensaje atraviesa cada rincón de Simona: desde una manicura hasta un café servido con nombre propio.

Una propuesta para la mujer actual que llevó 10 años concretar

A continuación, la charla completa con Diario UNO de una mujer que cree en los sueños, trabaja con pasión y construyó un espacio para que otras mujeres también puedan detenerse un rato… y mimarse.

-¿Recordás el momento en que dijiste “voy a abrir Simona”?

-Sí, claro. Lo pensé desde el 2000, pero recién se concretó en 2010, cuando volví de vivir en Santiago de Chile. Siempre tuve la idea de crear un multiespacio: un lugar donde la mujer pudiera encontrar todo sin moverse. Desde ropa hasta servicios de estética, spa, deco, accesorios. En Chile vi que empezaban a surgir estos lugares de bienestar, sin ropa, pero con sillones, música linda, masajes. Y me traje esa idea. Cuando volví a Mendoza y mis hijos ya eran más grandes, me sentí lista para empezar.

-¿Cómo compatibilizabas tu rol de mamá con el emprendimiento?

-Siempre fui una mamá muy presente. Cuando los chicos eran chiquitos no quería estar afuera todo el día, por eso empecé vendiendo ropa en casa, tanto en Mendoza como en Chile. Pero cuando crecieron un poco, sentí que podía dedicarme más a lo que me apasiona que es la moda. Igual, ser madre sigue siendo lo más importante para mí. Todo lo que hago, lo hago también para ellos. Mis hijos viven con Simona, conocen todo, están al tanto de cada cosa.

Se ofrece como el espacio de moda para "mimarse"

-¿Qué significa hoy Simona Espacios para vos?

-Es como mi quinta hija, mi hija mujer (ríe). Es mucho más que un local. Es una experiencia, un espacio para mimarte, como decimos. Yo hago una curaduría de todo y es lo que mejor me sale: las marcas de ropa, los accesorios, los tratamientos de belleza. Me encanta ayudar a las mujeres a verse bien, a encontrar su estilo, a sentirse mejor. No es solo vender: es acompañar, asesorar, empoderar.

-¿Cómo viviste el proceso de crecimiento de Simona, incluso con la expansión a Miami?

-Con muchísima entrega. No es fácil tener un negocio en Argentina, mucho menos hacer que crezca. Pero creo que cuando te apasiona lo que hacés, las cosas se acomodan. En Miami abrimos con Noe Vila, una socia increíble. Fue un desafío enorme. Y ahora hay propuestas para abrir en Chile, pero vamos paso a paso. Primero queremos consolidar bien Miami. Hay muchos frentes abiertos, con equipo todo es posible y con trabajo y dedicación vamos creciendo.

-¿Cómo es el vínculo con tus clientas?

-Es hermoso. Yo quiero que cada persona que entra a Simona viva una experiencia única. Que la atiendan por su nombre, que le ofrezcan un café, que sienta que ese lugar fue pensado para ella. Por eso tengo un equipo excepcional, que comparte esa misión. Me gusta estar atenta a todo, pensar cómo sumar valor. Si sale un tratamiento estético nuevo, lo quiero tener. Siempre estoy buscando el detalle que haga la diferencia.

También tiene su propia marca de ropa

-¿Cómo nació Elle, la marca de ropa que presentaste esta semana?

-Fue algo muy lindo. Con Mariana De Oro, que es mi amiga y escribana, arrancamos hace tres años como un hobby. A las dos nos apasiona la moda. Empezamos a diseñar, y la marca empezó a tener cada vez más aceptación. Para esta temporada decidimos ir más a lo grande: talleres más grandes, más producción, más estructura. Elle tiene mucho de nosotras, no queremos que sea una marca inaccesible, sino con buen gusto, funcional, con lo que la mujer necesita realmente para vestirse.

-¿Cómo te ves hoy, mirando hacia atrás?

-Feliz. Creo que hice todo con mucho amor y entrega. No soy una persona que nació con todo resuelto ni con mucho capital, pero sí con muchas ganas y un gran sueño que pude cumplir con Simona. Me siento muy agradecida. Por mi familia, por mi equipo, por mis clientas. Todo lo que logré fue con esfuerzo, con pasión y sin dejar de ser madre, que para mí es el rol más hermoso que tengo.