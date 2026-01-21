El reconocimiento llegó después de años de estudio, guardias extensas y trabajo silencioso en uno de los servicios más exigentes de la medicina. Rocío Perdigués, médica del Hospital Central de Mendoza y residente de cuarto año de Terapia Intensiva, acaba de ser becada por la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva (SATI) para participar activamente del Emiratos Critical Care Conference (ECCC) 2026, uno de los congresos más importantes del mundo en cuidados críticos, que se realizará en mayo próximo en Dubai.
Una médica del Hospital Central fue becada para un congreso de terapia intensiva en Dubai y busca apoyo para viajar
Tiene 30 años, es médica residente de cuarto año de Terapia Intensiva y fue seleccionada por la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva para una importante conferencia
La selección no fue casual. Rocío fue elegida a partir de un trabajo de investigación científica que desarrolla desde hace más de un año y que será presentado en el congreso. En todo el país, solo cinco profesionales resultaron ganadores de la beca. Ella es la única mendocina.
“Soy médica residente de cuarto año de Terapia Intensiva del Hospital Central. Este año me recibo de especialista”, cuenta. Nació el 30 de noviembre de 1995 en San Rafael y desde muy joven tuvo claro su camino. “Elegí estudiar medicina porque sabía que quería hacer algo relacionado con las personas. Mi objetivo siempre fue ayudar”, resume.
El ECCC 2026 se desarrollará los días 8, 9 y 10 de mayo en Emiratos Árabes Unidos y reúne a los intensivistas más destacados del mundo. La beca otorgada por la SATI contempla la participación activa en el congreso y la presentación del trabajo científico, pero no cubre los gastos de traslado ni estadía, lo que representa un desafío económico importante para una médica en formación.
Se realizan rifas y piden colaboración y sponsors
Por ese motivo, Rocío y su entorno comenzaron a organizar rifas y a buscar colaboraciones y sponsors que quieran sumarse para hacer posible el viaje. “La idea es poder reunir los fondos necesarios para los vuelos y la estadía. También estamos buscando empresas o instituciones que quieran acompañar este proyecto”, explica.
El trabajo de investigación que la llevó a ser seleccionada aborda el Daño Axonal Difuso, una patología frecuente pero subdiagnosticada en pacientes con traumatismos encefalocraneanos severos. El Hospital Central es centro de referencia en neurointensivismo y trauma para toda la región de Cuyo, por lo que recibe una gran cantidad de pacientes con este tipo de lesiones.
“El diagnóstico del daño axonal difuso es complejo y muchas veces pasa inadvertido. Nuestro estudio busca establecer una relación directa entre los cuidados neuroprotectores que realizamos y las secuelas que quedan en los pacientes, trabajando para que sean las mínimas posibles y mejorar su calidad de vida posterior”, detalla.
El proyecto apunta a generar evidencia que permita optimizar las estrategias de cuidado en pacientes críticos, con impacto directo en la evolución y recuperación a largo plazo. Que esta investigación sea presentada en un congreso internacional de primer nivel no solo representa un logro personal, sino también un reconocimiento al trabajo que se realiza en el sistema de salud público mendocino.
Rocío forma parte del equipo de Terapia Intensiva del Hospital Central, un ámbito donde la exigencia es constante y las decisiones se toman en escenarios límite. “La terapia intensiva es una especialidad que puede generar frustración. No siempre se puede salvar una vida. A veces lo único que se puede hacer es acompañar el proceso y acompañar a las familias en momentos muy difíciles”, reflexiona.
Fue la médica que trató a Ignacio Heinze
Esa mirada humana atraviesa su práctica diaria. De hecho, Rocío fue la médica tratante de Ignacio Heinze durante toda su internación en terapia intensiva, un vínculo que marcó su recorrido profesional y que hoy vuelve a aparecer como símbolo de su compromiso con los pacientes.
La posibilidad de viajar a Dubai para intercambiar experiencias con referentes mundiales, actualizar conocimientos y presentar una investigación desarrollada en Mendoza representa una oportunidad única. “Es una experiencia que puede aportar muchísimo a mi formación y, a la vuelta, al hospital y a los pacientes”, sostiene.
El alias para colaborar con el viaje de la médica mendocina
El alias para colaborar con el proyecto es CONGRESO.ROCIO.2026. Cada aporte, explican desde su entorno, suma para que una joven médica mendocina pueda representar al país y a la provincia en uno de los eventos más importantes de la terapia intensiva a nivel global.
Mientras continúa con sus guardias y su formación como especialista, Rocío avanza con la organización para concretar el viaje. El reconocimiento ya llegó. Ahora, el desafío es convertir esa beca en una experiencia posible y compartida, que vuelva en conocimiento y mejoras para la salud pública.