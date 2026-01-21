Una médica del Hospital Central fue becada para un congreso de terapia intensiva en Dubai y busca apoyo para viajar

flyer rocio

El ECCC 2026 se desarrollará los días 8, 9 y 10 de mayo en Emiratos Árabes Unidos y reúne a los intensivistas más destacados del mundo. La beca otorgada por la SATI contempla la participación activa en el congreso y la presentación del trabajo científico, pero no cubre los gastos de traslado ni estadía, lo que representa un desafío económico importante para una médica en formación.

Se realizan rifas y piden colaboración y sponsors

Por ese motivo, Rocío y su entorno comenzaron a organizar rifas y a buscar colaboraciones y sponsors que quieran sumarse para hacer posible el viaje. “La idea es poder reunir los fondos necesarios para los vuelos y la estadía. También estamos buscando empresas o instituciones que quieran acompañar este proyecto”, explica.

El trabajo de investigación que la llevó a ser seleccionada aborda el Daño Axonal Difuso, una patología frecuente pero subdiagnosticada en pacientes con traumatismos encefalocraneanos severos. El Hospital Central es centro de referencia en neurointensivismo y trauma para toda la región de Cuyo, por lo que recibe una gran cantidad de pacientes con este tipo de lesiones.

“El diagnóstico del daño axonal difuso es complejo y muchas veces pasa inadvertido. Nuestro estudio busca establecer una relación directa entre los cuidados neuroprotectores que realizamos y las secuelas que quedan en los pacientes, trabajando para que sean las mínimas posibles y mejorar su calidad de vida posterior”, detalla.

rocio perdigues congreso En uno de los congresos que brindó y que la llevaron a quedar seleccionada para viajar a Dubai.

El proyecto apunta a generar evidencia que permita optimizar las estrategias de cuidado en pacientes críticos, con impacto directo en la evolución y recuperación a largo plazo. Que esta investigación sea presentada en un congreso internacional de primer nivel no solo representa un logro personal, sino también un reconocimiento al trabajo que se realiza en el sistema de salud público mendocino.

rocio terapia intensiva Roció nació en San Rafael y la especialidad de Terapia Intensiva surgió tempranamente.

Rocío forma parte del equipo de Terapia Intensiva del Hospital Central, un ámbito donde la exigencia es constante y las decisiones se toman en escenarios límite. “La terapia intensiva es una especialidad que puede generar frustración. No siempre se puede salvar una vida. A veces lo único que se puede hacer es acompañar el proceso y acompañar a las familias en momentos muy difíciles”, reflexiona.

Fue la médica que trató a Ignacio Heinze

Esa mirada humana atraviesa su práctica diaria. De hecho, Rocío fue la médica tratante de Ignacio Heinze durante toda su internación en terapia intensiva, un vínculo que marcó su recorrido profesional y que hoy vuelve a aparecer como símbolo de su compromiso con los pacientes.

ignacio heinze y rocio Junto a Ignacio Heinze, cuando se acercó al Central a agradecer al plantel médico.

La posibilidad de viajar a Dubai para intercambiar experiencias con referentes mundiales, actualizar conocimientos y presentar una investigación desarrollada en Mendoza representa una oportunidad única. “Es una experiencia que puede aportar muchísimo a mi formación y, a la vuelta, al hospital y a los pacientes”, sostiene.

El alias para colaborar con el viaje de la médica mendocina

El alias para colaborar con el proyecto es CONGRESO.ROCIO.2026. Cada aporte, explican desde su entorno, suma para que una joven médica mendocina pueda representar al país y a la provincia en uno de los eventos más importantes de la terapia intensiva a nivel global.

Mientras continúa con sus guardias y su formación como especialista, Rocío avanza con la organización para concretar el viaje. El reconocimiento ya llegó. Ahora, el desafío es convertir esa beca en una experiencia posible y compartida, que vuelva en conocimiento y mejoras para la salud pública.