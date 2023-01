Una mamá mendocina perdió un ojo y ahora necesita ayuda para poder operarse de la vista

El próximo 18 de enero debe someterse en una clínica privada a otra cirugía en el ojo sano para no perder visión. El costo de esta operación es de $1.000.000, además de otros gastos paralelos que conlleva. Valeria tuvo que superar el pudor que significa pedir ayuda, pero estando en juego el sostén de su familia, lo hizo desde su cuenta de Facebook.

El pedido de ayuda y la campaña solidaria para Valeria

Un par de banners, una carta abierta y un video fueron las herramientas de Valeria para solicitar el apoyo en este momento tan delicado y crucial para su salud y su futuro.

"Hola, mi nombre es Valeria Paparini, tengo dos hijas, soy peluquera , trabajo unos días en un salón y hago domicilio. La situación económica actual no favorece a nadie!! Además soy sostén de familia, y mi única fuente de ingreso es mi trabajo. El mismo, como ustedes saben, depende de mi vista, de mis ojos", posteó.

vale-paparini-banner (1).jpg

"Hace nueve años atrás sufrí un accidente con pirotecnia, el cual estoy tratando de arreglar a través de la justicia, pero los tiempos son lentos. He tenido varias cirugías reconstructivas y me han salvado la vida. Hubo la posibilidad de sufrir una enfermedad que conllevaba a la ceguera, la cual milagrosamente después de estudios desapareció. Hoy día puedo tener la posibilidad de operarme el 18 de enero para poder salvar mi ojo y por consecuencia el otro colocándome una lente especial", se sinceró.

Valeria contó que con su trabajo y la ayuda de su familia no llega a cubrir los costos de la operación, estudios, postoperatorio y demás gastos, por ello apeló a la solidaridad "de quien pueda, para que me ayuden a no perder mi vista, mi ojo y poder seguir trabajando, viendo y sosteniendo a mis hijas".

"Cualquier colaboración sería de gran ayuda. El médico que me opera es el doctor Grass, de la clínica Centro Visión", concluyó el posteo.

Luego Paparini dejó los datos de la cuenta para depositar la ayuda:

Alias: VALERIA.PAPARINI

Número de cuenta: 4088769-2081-5

CBU: 0070081830004088769250

valeria-paparini-cbu (1).jpg

El drama desatado por el uso de pirotecnia

La propia víctima de este absurdo incidente, que le complicó la vida al extremo de correr el riesgo de quedar ciega, contó como pasó todo: "Mi lesión se produjo el 31 de diciembre de 2013, causada por el uso de pirotecnia, donde un proyectil me vino directo al ojo. En ese momento perdí todos los sentidos, y después lo pude recuperar poco a poco. El ojo se me destruyó por completo, y luego de varias cirugías me lo han reparado".

La gravedad de la lesión ocular le trajo gravísimos problemas colaterales. "Mi problema de salud radica en que me tuvieron que poner una válvula porque la presión ocular se me subió a 78 (milímetros de mercurio -mmHg-), y mi riesgo de vida está asociada a esta válvula. La visión la perdí casi por completo, me sacaron el iris y la pupila quedó totalmente dilatada, sólo veo una luz y colores", detalló.

Según Vale, la complicación se debió a que "mi otro ojo hace demasiado esfuerzo, y comenzó a deteriorarse. Después de unos años, mi oculista encontró una solución, que es implantar una lente, con unas patitas que se sueldan al ojo, para que no se muevan, por la deformidad que tiene el ojo. Estuve a punto a contraer una enfermedad llamada maculopatía, que es una degeneración que lleva a la ceguera. Milagrosamente luego se vio en un estudio que las manchas habían desaparecido por completo y que era posible hacer esta cirugía para la que tengo fecha este 18 de enero".

Para finalizar, la peluquera de Godoy Cruz, explicó: "Esta operación es compleja y bastante cara, y a pesar de que cuento con la ayuda de mi familia, no alcanza, así que hemos hecho este pedido de solidaridad, que a mi me dio vergüenza hacer inicialmente, y fue propuesta por varias personas amigas. Así se fue haciendo viral y crece. Hay gente, incluso niños, que aportan hasta de a $20, y así se va sumando. Falta bastante para juntar el total, pero yo estoy totalmente agradecida", concluyó Valeria.