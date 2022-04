Una empleada de un restaurante se tropezó y le volcó aceite hirviendo a una nena de 3 años

En el relato a un medio de comunicación Graciela, mamá de Briana, explicó los gritos de dolor de su hija y la poca eficacia del lugar para atenderla. A su vez contó que una pareja que se encontraba almorzando allí llamaron a una ambulancia que nunca llegó: “Nos trasladó un patrullero porque no vino nadie”, dijo.

“Tiene toda la cara, el cuello, los brazos quemados, me parte el alma verla así”, expresó Graciela quién también indicó que su hija seguramente deba afrontar una cirugía. Por esta posibilidad solicitó ayuda ya que el largo recorrido de recuperación costará mucho dinero del cual no poseen como familia ya que su marido es albañil, tienen un hijo más grande y ella está embarazada de cuatro meses.

Briana recibió las primeras curaciones en el hospital más cercano, pero debido a la gravedad de las quemaduras que presentaba la derivaron primero al Hospital de Quemados y después, como allí no había cama, fue trasladada al Hospital de Niños de La Plata, donde sigue internada y no descartan todavía someterla a un trasplante de piel si la evolución de la menor no es la que esperan.

Graciela, denunció que del local gastronómico nadie se hizo responsable por el hecho ni tampoco pidieron perdón: “Todavía no se comunicaron conmigo, ni siquiera disculpas pidieron. Lo único que hicieron fue tirarle un balde de agua fría para calmar el dolor”.

Actualmente Briana se encuentra internada en el Hospital de Niños platense a la espera de ver como evoluciona su cuadro.