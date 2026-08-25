Una ciudad de México acumuló miles de llantas y ahora las tritura para convertirlas en materia reutilizable

Durante años, las llantas usadas se fueron acumulando en distintos puntos de la frontera norte de México hasta convertirse en un problema ambiental y sanitario. Algunas terminaron en terrenos baldíos, otras en depósitos y muchas quedaron expuestas al aire libre.
Ahora, una ciudad decidió atacar el problema desde el origen. La iniciativa se puso en marcha en Matamoros, Tamaulipas, donde fue inaugurada una planta trituradora de neumáticos en desuso. El proyecto contempla, en una primera etapa, procesar 50.000 llantas.
Había miles de llantas abandonadas: México puso en marcha una trituradora para limpiar el terreno
La maquinaria, conocida como “Teutón” y fabricada con tecnología alemana, puede reciclar entre 12 y 18 toneladas de neumáticos por hora. La planta demandó una inversión de 30 millones de pesos y fue instalada en el relleno sanitario de Matamoros. El objetivo no es solamente liberar espacio.
Las enormes acumulaciones de neumáticos abandonados representan un riesgo ambiental. Cuando quedan expuestas a la intemperie, pueden acumular agua y convertirse en lugares ideales para la reproducción de mosquitos y otros vectores de enfermedades. Además, los incendios de grandes pilas de llantas son particularmente difíciles de controlar y pueden liberar contaminantes al aire y generar residuos que afectan el suelo y el agua de México.
México ya tritura y reutiliza miles de llantas
El problema tampoco es exclusivo de Matamoros. Durante años, distintas ciudades de la frontera de México acumularon enormes cantidades de neumáticos fuera de uso. Un estudio de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos registró, por ejemplo, depósitos con decenas de miles de llantas en municipios fronterizos.
Por eso, la nueva planta busca convertirse en algo más que una solución puntual. El programa contempla que pueda recibir neumáticos provenientes de otros municipios de la frontera norte, donde también existen acumulaciones importantes. Paralelamente, las autoridades anunciaron campañas para facilitar que los habitantes entreguen sus llantas usadas en puntos de acopio.
En pocas palabras
- México: Inauguraron planta para reciclar 50.000 neumáticos acumulados en Matamoros.
- Tecnología: La maquinaria alemana tritura entre 12 y 18 toneladas por hora para reutilizar el material.
- Riesgo ambiental: Las llantas abandonadas son focos de enfermedades e incendios difíciles de controlar.