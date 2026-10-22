Una agricultora llevó sus ovejas a pastar bajo paneles solares y logró multiplicar su rebaño de 20 a más de 200 animales

En el caso de Thorogood, el acceso a estas instalaciones también le proporcionó mayor seguridad para gestionar su rebaño. Los parques cuentan con medidas de vigilancia y, según la información publicada sobre su experiencia, los paneles ofrecen a los animales cierta protección frente al sol, el viento y las inclemencias meteorológicas.

Cómo funciona el pastoreo solar

Esta práctica se conoce como pastoreo solar y combina la producción de electricidad con la actividad ganadera en una misma superficie. Las ovejas mantienen la hierba a una altura controlada y pueden acceder a espacios estrechos entre las estructuras, donde las máquinas de siega tienen más dificultades para trabajar.

Para las compañías energéticas, el sistema ofrece una alternativa al mantenimiento mecánico de la vegetación. Para los ganaderos, representa una oportunidad de acceder a pastos sin tener que comprar o alquilar una finca adicional. Así, un terreno dedicado a generar electricidad también puede seguir utilizándose para producir alimentos.

El caso de Lincolnshire no es aislado. En Reino Unido, otros productores también han recurrido a esta fórmula para ampliar sus explotaciones. La ganadera Liz Genever, por ejemplo, explicó que el acceso a terrenos solares podría permitirle triplicar los ingresos procedentes de sus ovejas si aprovechara plenamente una instalación cercana.

Sin embargo, el sistema requiere una planificación adecuada. No todos los parques son aptos para el ganado. Es necesario comprobar la disponibilidad de agua, instalar cercados seguros y evitar que los animales dañen los equipos eléctricos. Además, la cantidad de ovejas debe ajustarse a la vegetación disponible para impedir el sobrepastoreo y proteger la biodiversidad.