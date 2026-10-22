Hannah comenzó su proyecto agrícola con 20 ovejas. Aunque quería aumentar el tamaño de su rebaño, se enfrentaba a una dificultad. Necesitaba más pasturas para alimentar a los animales, pero comprar o alquilar tierras adicionales suponía un gasto difícil de afrontar. Pero lo pudo sortear gracias a los paneles solares.
Una agricultora llevó sus ovejas a pastar bajo paneles solares y logró multiplicar su rebaño de 20 a más de 200 animales
La innovadora práctica combina la ganadería con la generación de energía, permitiendo a la agricultora multiplicar su rebaño gracias a los beneficios que ofrecen los paneles solares.
La oportunidad llegó de un lugar poco habitual para la ganadería tradicional. Se trata de los paneles solares. Al conseguir acceso gratuito a terrenos ocupados por paneles fotovoltaicos, pudo ampliar progresivamente su explotación. Su rebaño pasó de 20 a más de 200 ovejas y la superficie disponible para su actividad creció de 18 a 250 acres, aproximadamente 101 hectáreas.
Instalaron paneles solares en terrenos de pastoreo y las ovejas comenzaron a cumplir un papel clave en la producción de energía
Para Hannah Thorogood de Lincolnshire, Inglaterra, la fórmula consiste en aprovechar la hierba que crece debajo y alrededor de los paneles solares. En lugar de recurrir exclusivamente a cortadoras mecánicas o tratamientos para controlar la vegetación, las empresas solares permiten que estos animales pasten dentro de sus instalaciones, siempre que las condiciones del terreno y la infraestructura sean adecuadas.
En el caso de Thorogood, el acceso a estas instalaciones también le proporcionó mayor seguridad para gestionar su rebaño. Los parques cuentan con medidas de vigilancia y, según la información publicada sobre su experiencia, los paneles ofrecen a los animales cierta protección frente al sol, el viento y las inclemencias meteorológicas.
Cómo funciona el pastoreo solar
Esta práctica se conoce como pastoreo solar y combina la producción de electricidad con la actividad ganadera en una misma superficie. Las ovejas mantienen la hierba a una altura controlada y pueden acceder a espacios estrechos entre las estructuras, donde las máquinas de siega tienen más dificultades para trabajar.
Para las compañías energéticas, el sistema ofrece una alternativa al mantenimiento mecánico de la vegetación. Para los ganaderos, representa una oportunidad de acceder a pastos sin tener que comprar o alquilar una finca adicional. Así, un terreno dedicado a generar electricidad también puede seguir utilizándose para producir alimentos.
El caso de Lincolnshire no es aislado. En Reino Unido, otros productores también han recurrido a esta fórmula para ampliar sus explotaciones. La ganadera Liz Genever, por ejemplo, explicó que el acceso a terrenos solares podría permitirle triplicar los ingresos procedentes de sus ovejas si aprovechara plenamente una instalación cercana.
Sin embargo, el sistema requiere una planificación adecuada. No todos los parques son aptos para el ganado. Es necesario comprobar la disponibilidad de agua, instalar cercados seguros y evitar que los animales dañen los equipos eléctricos. Además, la cantidad de ovejas debe ajustarse a la vegetación disponible para impedir el sobrepastoreo y proteger la biodiversidad.
En pocas palabras
- Ovejas y paneles: Una agricultora multiplicó su rebaño al pastar ovejas bajo paneles solares.
- Beneficios mutuos: La práctica ayuda al control de vegetación y ofrece sombra a los animales.
- Pastoreo solar: Combina ganadería y generación de energía, optimizando el uso del suelo.