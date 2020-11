El joven, de unos 30 años, que cargaba dos mochilas y una valija, bajó del vehículo y sin darse cuenta se olvidó del equipaje mayor. Al principio, Loza no sabía que la valija se encontraba en el auto, pero después de otro viaje la vio y automáticamente después intentó localizar a su dueño.

"Vino caminando, subió y puso la valija en el piso del acompañante, se bajó apurado y se olvidó la valija. Se metió dentro del edificio, y cuando me doy cuenta de la valija, el hombre no estaba", relató Loza.

Para ubicarlo se requirió de una intensa búsqueda. "Hice otro viaje y volví, le pregunté al conserje si lo conocía y me dijo que no. Después regresé a donde había empezado el viaje y ahí estaba el muchacho", contó el taxista.

Finalmente, el conductor logró ubicar al pasajero y le devolvió la valija. Sin embargo, una vez que se encontró con el joven, se enfrentó a una extraña consulta: el hombre le preguntó si había revisado lo que había adentro. Frente a esa inquietud, el taxista respondió que no y que desconocía qué era lo que contenía en su interior. Ante esto, el hombre le mostró que había $500.000.

"El chico me preguntó si había abierto la valija, le dije que no. La abrió delante mío y me llevé una gran sorpresa con la cantidad de dinero", rememoró el conductor. Y a causa de su buena actitud, el pasajero decidió darle una valiosa recompensa.

"Volvimos a donde él había salido y me dio una recompensa de $10.000. Es bastante, son como 20 días de trabajo", reconoció Loza. Y cerró: "Por más que hubiera sabido, no me lo hubiera quedado. Valió la pena devolverlo para dormir tranquilo".