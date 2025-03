Se trata de un polvo naranja que al hacer contacto con el agua cambia su color a verde. Se trata de 18 kilos de polvo los que fueron distribuidos por los trabajadores del sindicato de plomeros. Las autoridades aclararon que no ex tóxico y que no tiene consecuencias en el agua, más que cambiarla de color por unas horas.

La tradición marca que luego de teñir el agua comienza inmediatamente el desfile anual del Día de San Patricio en el centro de Chicago, donde se reúnen miles de personas a lo largo de los puentes.

Rio Chicago2.jpg Así tiñeron el río de Chicago de color verde.

Una tradición que comenzó en 1962

En 1962 el sindicato de plomeros de Chicago decidió teñir el agua para detectar fugas en el sistema de alcantarillado. En aquella ocasión se utilizó un tinte a base de fluoresceína y aceite, esto provocó que el río permaneciera verde durante todo un mes.

Luego, decidieron aplicar la mezcla cada año, en el Día que se celebra San Patricio, para convocar a las masas y darle un inicio original a las celebraciones que conmemoran la vida de un joven que fue un misionero y predicador irlandés que vivió en los siglos IV y V.

Su figura pasó a la posteridad porque fue él quien introdujo el catolicismo en Irlanda. Según la tradición, San Patricio usó el trébol de tres hojas para explicar la Santísima Trinidad. La celebración se realiza cada 17 de marzo porque es el día que el santo falleció, pero del año 461. Esta jornada también se conmemora la fundación de la República de Irlanda.