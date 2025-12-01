Un payaso intentó abusar de dos niñas de 11 y 13 años en un circo

El incidente ocurrió el sábado 23 de noviembre durante el receso de una de las funciones del circo, instalado hace dos semanas en el predio conocido como La Doma, en Banda Este.

Mientras compraban en distintos puestos, las niñas de 13 y 11 años fueron abordadas por un artista caracterizado como payaso, quien les extendió un papel y les dijo: “Dice mi amigo que lo llames”, señalando a un acróbata cercano. La menor de 13 años entró en pánico y corrió a buscar a su primo para contar lo ocurrido.

El joven enfrentó al payaso para pedir explicaciones, pero recibió un golpe de puño que lo dejó en el suelo. Antes de que pudiera reincorporarse, el acróbata -presuntamente dueño del número telefónico- se acercó y continuó golpeándolo, mientras otros integrantes del circo retiraban al agresor del lugar.

Según la familia, no había presencia policial y el público no intervino.

payaso1 Grave. En Salta denunciaron a un payaso de pretender abusar de dos menores.

La mujer que acompañó a los menores, Noelia Quinteros, denunció lo sucedido, pero lamentó que la respuesta judicial se limitara a una medida cautelar que prohíbe al payaso acercarse a menos de 300 metros de los menores. “Van a poder seguir trabajando como si nada y después irse a otra localidad. Para nosotros queda todo impune”, expresó.

La situación encendió alertas sobre un posible intento de captación. La comisario mayor Carmen Rodríguez, especialista en violencia contra la mujer, consideró sospechoso el uso de números telefónicos para contactar menores y advirtió que el caso podría requerir una investigación más profunda: “Podría tratarse de una red de trata", señalaron.

El hecho dejó preocupación e indignación en el barrio, mientras vecinos reclaman que se avance en la investigación y se determine la responsabilidad de los involucrados.

Fuente: eltribuno.com