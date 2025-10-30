Un paisaje de memorias y cuerpos: UGallery despidió la muestra Entre Dos Aguas

A lo largo de su desarrollo, Entre Dos Aguas se consolidó como "un espacio de encuentro entre públicos diversos, instituciones culturales y artistas", en palabras de los organizadores. Según explicaron, el proyecto generó "conversaciones en torno a las memorias vivas que habitan la geografía del norte argentino y sus resonancias en la contemporaneidad".

_DSC9464

El título de la muestra se inspiró en una de las interpretaciones posibles del nombre Jujuy, derivado de la expresión aymara Sipi-Sipi, que significa "caballete entre dos aguas". Esa metáfora de cruce y equilibrio inestable funcionó como hilo conductor de un recorrido por tres lenguajes -fotografía, escultura y pintura- que dialogaron entre sí para construir un territorio común de reflexión.

Las fotografías de Carolina Franco, centradas en el Carnaval, captaron un "tiempo suspendido donde la celebración popular se vuelve un archivo vehemente de emociones y visiones". Su trabajo exploró el sincretismo entre ritos ancestrales dedicados a la fertilidad de la tierra y tradiciones europeas, produciendo imágenes cargadas de movimiento y memoria.

muestra arte escultura

Por su parte, Miski Mayo Esquibel transformó la madera -cedro, pacará y palo santo- en presencias simbólicas y poéticas. Sus esculturas, con ecos surrealistas, representaron figuras humanas y zoomorfas que aluden al vínculo íntimo entre el hombre y la naturaleza. En ellas, "la memoria también se activa en el cruce entre la materialidad y el relato de lo reconocible", señalaron los curadores.

_DSC9566

En tanto, Facundo Cañazares desarrolló una pintura gestual y fragmentada donde los cuerpos, objetos y palabras dialogaron con lo onírico y lo social. Su obra introdujo una dimensión crítica frente a "aquello que ha sido domesticado", proponiendo una lectura abierta del entorno desde un lenguaje plástico contemporáneo.

Bajo la curaduría de Marcela Furlani, la exposición se estructuró como "un umbral donde las prácticas artísticas se vuelven modos de conocimiento". Cada pieza, según su texto de presentación, actuó como "una forma de lectura del territorio, no en términos de representación, sino como inscripción sensible y crítica".

Entre Dos Aguas no ofreció respuestas cerradas. Las obras de Franco, Esquibel y Cañazares funcionaron como huellas que se filtraron "en la trama lineal del presente", provocando un diálogo entre memoria, cuerpo y paisaje. Con su cierre, UGallery reafirmó su propósito institucional de "acortar distancias simbólicas y geográficas, fortaleciendo redes y promoviendo la circulación de obras, saberes y oficios" en el país y más allá de sus fronteras.