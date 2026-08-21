En la Antártida la naturaleza es capaz de sorprender a cualquier científico. Por mucho tiempo una corriente rojiza que nace de un glaciar generó dudas sobre el origen de sus aguas. Sin embargo, un nuevo hallazgo encontró la respuesta a todas las preguntas sobre este fenómeno natural.
Llamadas “Cataratas de sangre” estas son uno de los mayores enigmas de la naturaleza, ya que por décadas, los científicos intentaron explicar este fenómeno. Y ahora parecen haberlo logrado. ¿De dónde nace esa agua de color rojo?
Un misterioso fenómeno en la Antártida dejó ver una catarata que "llora sangre"
El misterio comenzó después de que el geólogo australiano Thomas Griffith Taylor llegara en 1911 dispuesto a explorar la Antártida. Al principio, se creyó que su extraño color rojo se debía a algas, pero después se supo que el responsable de esa tonalidad en el agua era otra cosa.
En realidad, la sangre solo hace alusión a su color, pues lo que ocurre es que el líquido que cae por la catarata es una salmuera, es decir agua con una concentración extrema de sal saturada de hierro. Al entrar en contacto directo con el oxígeno atmosférico, se oxida al instante, generando el color rojo.
El fenómeno que se encuentra en los Valles Secos de McMurdo, una de las regiones más áridas y duras del planeta recorre desde el glaciar una corriente de agua de intenso tono rojizo que nace de las fisuras en la superficie y desemboca en el lago Bonney generando la ilusión de que sangra.
La hipótesis señala que el agua tendría su origen en incursiones del océano ocurridas durante el pasado antártico. Tuvieron que pasar más de 100 años para que los científicos pudieran explicar la verdadera razón del color rojizo del agua que nace del glaciar y finalmente en 2017, un equipo de investigadores norteamericanos publicó un estudio en el Journal of Glaciology que reveló el verdadero origen de la cascada sangrienta.
En pocas palabras
- Cascada de sangre: un fenómeno natural en la Antártida finalmente tiene explicación científica.
- Origen: la coloración roja se debe a una salmuera rica en hierro que se oxida al contacto con el oxígeno.
- Ubicación: el agua rojiza emana de un glaciar en los Valles Secos de McMurdo, desembocando en el lago Bonney.