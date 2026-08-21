Un misterioso fenómeno en la Antártida dejó ver una catarata que "llora sangre"

En realidad, la sangre solo hace alusión a su color, pues lo que ocurre es que el líquido que cae por la catarata es una salmuera, es decir agua con una concentración extrema de sal saturada de hierro. Al entrar en contacto directo con el oxígeno atmosférico, se oxida al instante, generando el color rojo.

El fenómeno que se encuentra en los Valles Secos de McMurdo, una de las regiones más áridas y duras del planeta recorre desde el glaciar una corriente de agua de intenso tono rojizo que nace de las fisuras en la superficie y desemboca en el lago Bonney generando la ilusión de que sangra.

Además del extraño color rojo, en el lago subterráneo hay un ecosistema.

La hipótesis señala que el agua tendría su origen en incursiones del océano ocurridas durante el pasado antártico. Tuvieron que pasar más de 100 años para que los científicos pudieran explicar la verdadera razón del color rojizo del agua que nace del glaciar y finalmente en 2017, un equipo de investigadores norteamericanos publicó un estudio en el Journal of Glaciology que reveló el verdadero origen de la cascada sangrienta.