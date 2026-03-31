La región de América Latina se ha consolidado, en las últimas décadas, como un territorio estratégico para la inversión extranjera. Su potencial energético la vuelven un destino atractivo para capitales provenientes de distintas partes del mundo, incluidos países como Qatar.
Un millonario qatarí puso la mira en un país de América Latina para construir 3 grandes obras
La región América Latina se consolida como un destino estratégico para inversiones de Qatar, impulsadas por su potencial energético
Empresarios de Qatar comenzaron a mirar hacia el sur de América Latina, no solo como una oportunidad económica, sino también como un espacio donde proyectar desarrollos de largo plazo vinculados a la energía, el turismo y el control de recursos clave.
Un millonario qatarí pone en la mira a un país de América Latina para construir 3 centrales hidroeléctricas
El proyecto se localiza en la Patagonia argentina, puntualmente en la meseta Baguales, dentro de la provincia de Río Negro, a unos 50 kilómetros de San Carlos de Bariloche. Allí, el empresario qatarí Abdulhadi Mana A Sh Al-Hajri, cercano a la familia real de Qatar, concretó la compra de aproximadamente 10.000 hectáreas a través de la firma Baguales Acquisitions S.A.
La inversión se asienta en una región de alto valor ambiental de América Latina, caracterizada por cursos de agua de montaña, biodiversidad sensible y paisajes prácticamente inalterados. El emprendimiento contempla un megaproyecto energético y residencial.
La inversión de Qatar en América Latina
Por un lado, este proyecto contempla, la construcción de tres microcentrales hidroeléctricas, conocidas como ChiBa I, II y III, sobre el arroyo Baguales, con una capacidad estimada cercana a los 920 kilovatios. Estas instalaciones cuentan con concesiones de uso de agua por 30 años, otorgadas por el Departamento Provincial de Aguas de Río Negro, y están pensadas para abastecer de energía al propio desarrollo.
Por otro lado, el plan de inversión de Qatar en América Latina incluye una residencia privada de lujo integrada a un exclusivo complejo turístico de montaña, diseñado bajo el concepto de autosuficiencia energética.
Según el portal interviene Río Negro, el Gobernador de esta provincia, Alberto Weretilneck, se reunió el año pasado con el embajador de Qatar en Argentina, Battal M. Al-Dosari. Durante el encuentro, abordaron temas relacionados con la fruticultura, la ganadería y la agricultura rionegrina, explorando oportunidades para fortalecer el intercambio comercial entre la provincia y el país de Medio Oriente.
Los puntos importantes fueron:
- Productos rionegrinos destacados: Weretilneck resaltó la calidad de la alfalfa, carnes, peras, manzanas y cerezas, productos con gran potencial de exportación a Qatar.
- Acuerdo para fortalecer relaciones comerciales: se estableció una agenda de trabajo para impulsar el comercio bilateral y posicionar los productos rionegrinos en mercados internacionales.
- Exportación histórica de carne rionegrina: en febrero, se realizó la primera exportación de carne rionegrina a Qatar, gracias al trabajo de la Cooperativa JJ Gómez tras la reactivación del frigorífico en 2022.
- Certificación Halal y ventajas sanitarias: el frigorífico cuenta con certificación Halal para cumplir con los estándares islámicos, y la Patagonia posee un estatus sanitario diferencial que facilita el acceso a mercados exigentes.
La relevancia del proyecto va más allá de la inversión en sí. Por un lado, refleja el creciente interés de capitales del Golfo Pérsico en América Latina, especialmente en sectores estratégicos como la energía y el agua. Por otro, reabre un debate sensible en la región, el equilibrio entre desarrollo, soberanía sobre los recursos naturales y participación social.