Un mendocino de 65 años conquistó el podio de un triatlón internacional en Colombia

Flameando la bandera argentina transitó Martín Helder los últimos metros de la competencia. Fue el único argentino en subir al podio. Foto: Gentileza Martín Helder

Tras alejarse del básquet por severas cirugías en sus rodillas y afrontar tiempo después un diagnóstico de diabetes tipo 2, Helder encontró en la natación, el ciclismo y el atletismo la mejor medicina para salir adelante.

Lo que comenzó como una vía de rehabilitación para no quedar inmóvil terminó transformándose en una carrera meteórica que, tras sus inicios en el Dique Potrerillos y su paso por el Ironman de Gualeguaychú, encontró en tierras colombianas su punto más alto.

El inicio de la travesía y el reto acuático en Colombia

La jornada decisiva en Playa Juncal, a las afueras de Neiva, Colombia, comenzó el domingo pasado bien temprano para los atletas internacionales.

A las 5 de la mañana, el mendocino Martín Helder ya se encontraba dejando a punto su bicicleta en el parque de boxes para adentrarse en la laguna El Juncal y encarar el trazado de unos 1.500 metros en formato triangular, dividido en tramos de 400 y 750 metros aproximadamente.

"Salí bien del agua, con un muy buen tiempo para lo que me había preparado en Mendoza; hice 44 minutos en aguas abiertas", destacó el deportista al repasar -en un nuevo contacto con este diario- la primera fase del triatlón.

Con la moral en alto y tras efectuar una rápida transición en el corralito de bicis, Martín encaró el segmento de ciclismo: 45 kilómetros técnicos sobre el asfalto colombiano en los que mantuvo un promedio constante que le permitió afirmarse en el lote de vanguardia de su categoría destinada a atletas mayores de 60 años.

El triatlón y una batalla mental contra los 39 grados de calor

El tramo más crítico de la prueba de distancia olímpica llegó con los 10 kilómetros de pedestrismo, según confiesa el exbasquetbolista.

Sin tregua térmica, los atletas debieron correr con temperaturas que bordearon los 39 grados y vistiendo el mismo trisuit con el que nadaron y pedalearon, lo que convirtió cada kilómetro en un verdadero test de resistencia física y psicológica.

Orgulloso, Helder muestra la medalla y el trofeo que le entregó la organización internacional del triatlón Topman en Colombia. Foto: Gentileza Martín Helder

"Llegó un momento en que la cabeza me tiraba hacia atrás, pero uno piensa y se acuerda a lo que vino, no podía defraudar, no podía parar, así que seguí como pude", relata Helder sobre ese momento de mayor exigencia.

La logística de hidratación fue clave para evitar el golpe de calor durante la competencia: "La organización había distribuido muy bien los puestos de hidratación, nos daban 3 o 4 bolsitas de agua helada para poder seguir, y yo me las ponía en la espalda y me mojaba la gorra; fue un momento crítico".

El podio del triatlón como premio al esfuerzo deportivo

La dura batalla contra el clima y el reloj pagó su recompensa al ingresar al tramo final del circuito de Triatlón Topman 2026.

Al vislumbrar la línea de meta, la calidez del público local y el aliento a los competidores internacionales convirtieron los últimos metros de Martín Helder en un momento inolvidable para el atleta y corredor inmobiliario que vive en Luján de Cuyo.

Durante meses se entrenó en Mendoza Martín Helder para llegar en óptimas condiciones a la competencia colombiana. Foto: Martín Pravata /Diario UNO

"Cuando uno va llegando es una emoción total. Me pasaron la bandera argentina y ver a la gente alentándome al ver la insignia de nuestro país fue increíble; destaco enormemente la calidez de la gente", expresa todavía conmovido y mientras se toma unos días de descanso y turismo en Colombia.

En un certamen donde compartió pista con una nutrida delegación chilena y una mayoría de corredores locales, el mendocino se quedó con el primer puesto entre los mayores de 60 años que integraron este triatlón internacional, siendo el único representante argentino en subir al podio.

Un mensaje que trasciende las medallas y la edad

Para Martín Helder, la obtención de la medalla dorada y el certificado oficial que se trae de regreso a Mendoza representan "el sello de un recuerdo del trabajo previo, de la constancia y de todo lo que se entrenó para llegar a esta conquista".

De entrada, su objetivo principal al cruzar las fronteras siempre fue transmitir un mensaje de esperanza para los adultos mayores.

Martín, uno de sus hijos, lo acompañó a la Gran Final de Triatlón Topman 2026 y lo vio subirse al podio en Colombia. Foto: Martín Pravata /Diario UNO

"Mi satisfacción personal fue venir y dar lo mejor, llegar; el podio es una circunstancia. Lo importante es seguir escalando, dando un mensaje de que las cosas se pueden lograr. Es nada más que proponérselo, es tiempo, constancia y disciplina", reflexiona el triatleta, quien incentiva a la gente a mantenerse activa no solo en el deporte sino en el arte o cualquier otro proyecto vital.

"No hay que quedarse, tenemos todas las posibilidades de hacerlo mientras estemos sanos. No hay que aflojarle a la vida y realmente hay que disfrutarla, que eso es a lo que vine a hacer acá", concluye tras firmar una jornada histórica en la Gran Final Topman de Colombia.