Un joven de 16 años discutió con su novia, se tiró a la ruta y murió atropellado por un camión

De acuerdo a lo informado por los medios locales, los amigos de la víctima precisaron que el adolescente había tenido una discusión con su novia.

Tras ello, decidió tirarse a la ruta, donde fue embestido por un camión Mercedes Benz 1933 que transportaba caballos.

En el vehículo viajaban 28 equinos, que eran trasladados a la Cabalgata Brocheriana de la Plaza San Martín.

Luego de un llamado al 911, la Policía y los servicios de emergencia acudieron rápidamente al lugar. Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, la víctima no sobrevivió al impacto y el personal de salud constató su fallecimiento en el lugar.

El conductor del camión, cuya identidad no trascendió, declaró ante los efectivos que no pudo evitar el impacto. “Fue todo muy rápido, no tuve margen para frenar”, habría indicado según fuentes policiales.

En el lugar se le realizó el control de alcoholemia y el resultado dio negativo.

El caso está siendo investigado por la fiscalía local, que busca esclarecer las circunstancias del hecho. Si bien los primeros indicios apuntan a que el chico se quitó la vida, las pericias y testimonios serán clave para determinar los detalles de lo ocurrido.

Durante las últimas horas, los investigadores trabajaron en el análisis de las cámaras de seguridad de la zona. Además, se continuará tomando declaración a los testigos y se espera el resultado de la autopsia para completar el informe forense.

Familiares y amigos de la víctima expresaron su dolor en redes sociales y lo despidieron con dolorosos mensajes