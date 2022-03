La ministra de Salud de la Provincia, Ana María Nadal, reconoció en diálogo con radio Nihuil: "Hay un grupo de padres y madres que se ha manifestado en escuelas en contra de la vacunación pero no son tantos padres".

vacunacion de niños covid.jpg

"Desde el ministerio acompañamos a los directivos porque es una situacón que puede generar estrés en las escuelas. Tratamos de informar a los papás", agregó y reiteró que solo se vacuna contra el Covid a aquellos niños que tengan el consentimiento informado (por escrito y firmado) de sus padres o tutores.

"Estos papás (los que protestan) se presentan en las escuelas en nombre de personas a las que no representan. Tiene que ver con esta movida antivacuna Covid que forma parte de la realidad con la que tenemos que convivir", lamentó la ministra.

Entre los llamados "antivacunas", Nadal discriminó a dos tipos, los que "no creen en el efecto de alto impacto que generan las vacunas" y a quienes no se puede convencer de ninguna manera; y otro grupo de personas que manifiesta su temor por la vacunación anti Covid, situación que, según la ministra, tiene que ver más con la desinformación. "Sobre ellos tratamos de trabajar para acortar la brecha" entre la información y el desconocimiento.

Desde la DGE confirmaron además que hay escuelas en las que los directores han sido presionados a través de los mails institucionales de los establecimientos para que cesen las inoculaciones.

También dijeron que no pueden asegurar que estas acciones presenciales en la puerta de las escuelas no puedan volver a ocurrir, y que no se puede actuar de ninguna manera, a no ser que los padres quieran ingresar o tomar alguna actitud violenta contra los directivos.

Padres antivacunas a los gritos en las escuelas

“No maten a nuestros hijos”, “están violando la ley”, “los vamos a denunciar por irresponsables”, eran algunos de los gritos y amenazas con los que los manifestantes se dirigían hacia las autoridades del jardín en Maipú.

Si bien los antivacunas no eran padres de alumnos de ese establecimiento, sino un grupo de mujeres y hombres que van de escuela en escuela intentando frenar la vacunación infantil que ha encarado el ministerio de Salud en todos los establecimientos de la DGE de la provincia, para los responsables de los establecimientos se vuelve una situación estresante.

Cómo deben actuar los directivos

Lo primero que hay que tener en cuenta es que, lo que ocurra en la puerta de los establecimientos está fuera del alcance de las autoridades, es decir, los grupos antivacunas tienen la libertad de concurrir y dar sus argumentos, siempre y cuando esto no obstruya el normal desarrollo de las actividades ni ponga en peligro o asuste a los niños.

El punto es que, si los hechos acarrean algún tipo de violencia, o las personas antivacunas quieren ingresar al interior de los edificios, la situación cambia.

En estos casos, lo que los directivos tienen que hacer es llamar al 911 y dar aviso a la policía. Al mismo tiempo, tienen que poner al tanto a la DGE de lo sucedido.

De todas maneras, el Gobierno Escolar está actuando según lo convenido con el Ministerio de Salud de la Provincia y lo seguirá haciendo. Destacaron que la vacunación anti Covid es optativa, y que se realiza con el acompañamiento o el consentimiento por escrito de los padres, madres o adultos responsables. Por lo que no hay nada que los grupos antivacunas puedan hacer para impedir el normal desarrollo de las campañas.