Un funcionario de la DGE explicó cómo los alumnos que deben entre 3 y 5 materias pueden pasar de año

Emilio Moreno.png Emilio Moreno, titular de Educación Secundaria de la DGE, aclaró cómo es el sistema de recuperación para los alumnos que adeudan entre 3 y 5 materias.

"Este es un periodo de evaluación formativa y continua. Todas las clases el profe evalúa y todas las clases el profe avanza. El que no va, lamentablemente no aprueba. Pero de los que van, está comprobado que el 90% logra la aprobación del espacio curricular con este formato. Con el formato tradicional de mesa era 33 ausentes, aproximadamente 33 aprobados y 33 desaprobados", contrastó el funcionario de la DGE.

Para poder rendir esos espacios curriculares, esos chicos deberán inscribirse y cursar a contraturno dos veces por semana. Para esta instancia de recuperación y para las instancias que vienen, en las que los alumnos pueden rendir las materias previas, la DGE habilitó una importante cantidad de horas para destinarlas a los docentes que coordinan esa recuperación.

alumnos-secundarios-le-parc.webp Los alumnos secundarios que adeuden entre 3 y 5 materias tendrán una instancia de recuperación que habilitó la DGE durante todo el mes de marzo.

"Es una inversión que hace la provincia de 3.720 horas que se ponen en vigencia hoy (por este miércoles 5) y están hasta el 28 de noviembre y son horas que tiene la institución para ir nombrando docentes que son necesarios. En marzo lo hemos priorizado en esta instancia y después tenemos la recuperación de saberes, que son las antiguas mesas, en abril para egresados y para todos los que deben espacio curricular, abril, agosto y noviembre", puntualizó Moreno en diálogo con Primeras Voces de radio Nihuil.

La DGE entre la exigencia para promocionar y evitar la repitencia

Emilio Moreno fue insistente al recordar que en las escuelas secundarias de Mendoza, a diferencia de lo que ocurre en otras provincias, sólo se promociona de año con dos materias previas, y eso no se va a cambiar.

"Si yo le digo al chico que pasa debiendo 5 espacios curriculares y que durante el año lo va probando, ¿qué va a pasar al otro año? O sea, se hace, digamos, como una sobrecarga de espacios pendientes que no tiene fin. Por eso nosotros en Mendoza hemos decidido que vamos a continuar promocionando solamente con dos espacios curriculares", aclaró.

Sin embargo, apuntó que estas instancias de recuperación pretenden "darle más tiempo" a los chicos que lo necesitan en su proceso de educación, con la premisa de que el hecho de que repita el curso no es bueno ni para alumno, ni para el sistema, lo que está probado a nivel mundial.

"No es solamente una estadística de la Dirección General de Escuelas, a nivel mundial no se comprueba que el que repita logra mejores aprendizajes. En las pruebas a aprender que nosotros tenemos acá en el país y que miramos mucho, los peores resultados son los de los chicos que han repetido algún año. La repitencia en sí no es fructífera ni para la sociedad ni para el chico, porque estábamos diciendo que no aprende más por hacer dos años en un mismo curso", insistió.