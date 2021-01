"Volver a Francia fue horrible, aparte de precariedad estudiantil era flagrante el contraste, todo parecía apagado y monótono. Por laburo me tuve q mudar a Paris. Embole, sensación de vivir en una ciudad dormitorio, en un museo a cielo abierto gris. Extrañaba viajar x bondi oldenait!", agrega con un humor el francés radicado en Argentina.

Luego realiza un extenso análisis político de su país y hace una comparación entre las líneas ideológicas y forma de vida francesa con Argentina. "Hace 40 años que el mercado está erosionando continuamente el modelo social , proceso cementado por la "convertibilidad europea": el euro", a lo que luego agrega: "Algunos asocian naturalmente liberalismo con democracia. Para mi generación quedó claro q triunfó el liberalismo autoritario".

"El gobierno, en lugar de revertir una política de desgaste de años hacia la juventud, se limita a prometer nuevos prestamos a una generación que ya se sabe entregada al desempleo", continuó haciendo referencia a la actualidad en Francia en la pandemia.

"Ya sé: y Argentina? No está peor? "Viste la pobreza, la corrupción, la inseguridad? Es inviable". No estoy para nada en el disparate q estaría en peor condición, solamente digo q allá también puede ser jodido. El cuarto mundo y su gente q se turnan para dormir en 8m2 existe", reflexiona el francés.

"Anécdota personal: cuando llevé a mi mujer visitar al pueblo de mis padres, se asombró de que las calles no estaban alumbradas de noche. "El municipio está quebrado" contestó lacónicamente mi padre. Con esa certeza de que las cosas ahí solamente empeorarán, muchos jóvenes se van, donde sea. Esa vida nómada la tuve por laburo y me la pasé haciendo puestas en servicio en plantas nucleares de Francia, luego en Cuba, Marruecos y...Argentina! Reencuentro con amor de aquel año... No creemos en relación a distancia así q hay q tomar decisión. Me quedo acá", reveló contando cómo tomó la decisión de vivir en Argentina.

"Por suerte en ese momento se buscaba ingenieros así q encuentro rápidamente. Aprovecho señalar q el nivel de mis colegas q habían "caído" en la educación pública no tenía nada para envidiar a los de la Unión Europea. Pasa el tiempo y no me arrepiento un segundo. Obvio la evaluación es subjetiva y no es una experiencia generalizable pero estoy convencido que mi calidad de vida sería menor de haberme quedado en Francia. Pero muy pocos volvieron a Francia y los que tenían pareja extranjera optaron por país de ella. Se fueron en Chile, Brasil, México, Ecuador! No hay remate, todos extrañan Argentina...", continúa.

"Hay un dicho en francés que dice "el pasto del vecino siempre parece más verde". Conclusión: no hay países de mierda y recomiendo sacarse las ganas de joven para luego no quedarse con arrepentimientos. Pero ojo con los espejitos de colores...", finaliza en este extenso hilo que se hizo viral.