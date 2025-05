Durante esa época, el nivel del mar era más elevado y gran parte de Florida permanecía bajo agua. La antigua línea costera pudo ubicarse en el norte del estado, cerca de donde aparecieron los restos fósiles. Como los tegus actuales nadan con destreza, los investigadores creen que este reptil pudo desplazarse desde Sudamérica hasta el sureste estadounidense.

Al terminar ese período cálido y descender las temperaturas, este animal de sangre fría probablemente enfrentó dificultades para reproducirse. La especie se extinguió por completo, según explica Bourque: "No tenemos registros de estos lagartos antes ni después de ese evento".

El hallazgo parece indicar que estos reptiles permanecieron en Norteamérica por un breve lapso. Bourque planea visitar la frontera entre Florida y Georgia para buscar más restos fósiles que aporten información adicional sobre esta especie.

Embed - Florida Museum on Instagram: "“We have all these mystery boxes of fossil bones, so I was digging through, and I kept coming across this one vertebra,” Jason said. “I could not figure out what it was. I put it away for a while. Then I’d come back and say: Is it a lizard? Is it a snake? In the back of my mind for years and years, it just sat there.” A single, half-inch-wide vertebra fossil that was unearthed in the early 2000s puzzled scientists for the next 20 years until it caught the curiosity of Jason Bourque, a fossil preparator here at the Florida Museum. The journey of discovery brought him to Ed Stanley in our digital imaging lab and specimens cataloged for the #oVertTCN project. One specimen found just north of the Florida border is only part of the tegu story though. Tegus are native to South America and were introduced to the U.S. through the pet trade. But the first tegu fossil found in the U.S. shows these large, charismatic lizards were here millions of years ago. LINK in bio to full story about the tegu fossil Photo courtesy of Kevin Blackwell / Amphibian Foundation @kevinblackwellphoto"