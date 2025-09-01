Un estudio sobre vitivinicultura y género reveló que solo 3 de 10 trabajadores de bodegas son mujeres

La división por áreas laborales también expone un patrón estereotipado. Recursos humanos, laboratorio, turismo, marketing y tareas de cuidado concentran mayoría femenina, mientras que enología, mantenimiento, fincas y logística muestran una marcada masculinización. Solo el área de medio ambiente y sustentabilidad alcanzó equilibrio de género.

El techo de cristal en la estructura jerárquica de la vitivinicultura

La participación femenina disminuye notablemente en los cargos de mayor jerarquía. Mientras que un 18% de las operarias son mujeres, solo el 28% llega a ser encargada, el 33% jefa de área, el 37% gerenta y el 31% directora o CEO. En comparación con ediciones anteriores, se advierte incluso un retroceso en algunos niveles.

Entre las barreras que impiden el ascenso figuran la dificultad para conciliar la vida laboral y familiar, la persistencia de estereotipos que asocian el liderazgo con lo masculino, el menor acceso a círculos de decisión y la ausencia de políticas de género. Las mujeres, además, suelen estar más calificadas académicamente que sus pares varones, lo que evidencia exigencias adicionales para acceder a los mismos cargos.

bodegas distribución de cargos por género segregación vertical En este gráfico se puede ver "el techo de cristal" de la industria del vino: mujeres que no llegan a ocupar cargos jerárquicos. Informe Wofa

En este sentido, el estudio dio tres opciones a quienes respondieron en cada bodega acerca de cuáles eran los motivos por los que se pensaba que las mujeres no llegaban a ocupar cargos de liderazgo.

En este sentido, el 48% aseguró que no lo hacen por “incompatibilidad entre la vida y el trabajo”, el resto, pensó que las mujeres tienen menos acceso a los círculos de poder y en menor medida, pero no menos importante, respondió que por “razones culturales” relacionadas a que las mujeres no son “naturalmente” líderes.

Falta de políticas de cuidado en las bodegas

bodegas políticas de cuidado

El estudio también indaga sobre las condiciones laborales. El 28% de las bodegas reconoce situaciones de subestimación de la palabra de las mujeres, el 26% comentarios sexistas y el 13% casos de acoso sexual. Un 41% respondió “no sabe/no contesta”, lo que podría reflejar ausencia de canales de denuncia o naturalización de estas prácticas.

Las políticas de cuidado son casi inexistentes: el 91% de las bodegas no cuenta con guarderías o espacios para la primera infancia. Si bien un 71% ofrece cierta flexibilidad laboral, el sector mantiene una deuda pendiente en este aspecto. Además, dos tercios de las empresas identifican la brecha salarial como un problema vigente en la vitivinicultura argentina.

Cómo lograr una industria vitivinícola más equitativa

Las conclusiones del informe son claras: la vitivinicultura argentina sigue atravesada por fuertes desigualdades de género. Reducir la segregación de roles, garantizar la conciliación laboral y familiar, y establecer protocolos frente a la violencia y discriminación son pasos clave hacia un cambio sostenible.

Tal y como lo asegura el estudio, Incorporar la perspectiva de género no solo responde a un compromiso con la igualdad, sino que se proyecta como una estrategia competitiva en los mercados internacionales. El desafío como lo plantea el informe, será integrar esta dimensión como un pilar central en la sostenibilidad de la industria.