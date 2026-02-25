Un descubrimiento más antiguo que las pirámides había sido olvidado en un cajón: lo volvieron a encontrar

taladro egipto Un descubrimiento olvidado: el taladro que estaba guardado en el cajón de un museo.

Las pruebas químicas realizadas con fluorescencia de rayos X revelaron que el metal no era cobre puro. La presencia de arsénico, níquel y trazas de plata indica un conocimiento metalúrgico complejo o la existencia de redes comerciales activas que proveían aleaciones específicas. Estas mezclas alteraban la dureza del material, optimizando la capacidad de corte de la herramienta durante el trabajo sobre madera o piedra.

Un descubrimiento demasiado antiguo

El uso del taladro de arco permitía a los trabajadores egipcios ejercer un control minucioso sobre la profundidad y el diámetro de las perforaciones. Las seis bobinas de cuero que aún rodean el eje del artefacto sirven como prueba material de cómo se accionaba el dispositivo. Al tirar de un arco de un lado a otro, la cuerda hacía girar la broca a gran velocidad, transformando el esfuerzo físico en una rotación estable y eficiente.

Dicha tecnología resultaba vital para la fabricación de muebles, cuentas de collar y diversos elementos que requerían una precisión imposible de lograr mediante la presión directa. La existencia de este nivel técnico en un periodo tan temprano sugiere que la construcción de las pirámides no fue un evento aislado de ingenio, sino el resultado de milenios de perfeccionamiento en el manejo de herramientas rotativas. El estudio, publicado en la revista Egypt and the Levant, subraya la necesidad de revisar las colecciones de los museos, donde piezas aparentemente insignificantes pueden albergar datos cruciales sobre el pasado humano.