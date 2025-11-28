Un debate que crece en el mundo: vivir mejor trabajando menos

Apuntan a mantener el salario aun reduciendo horas.

Creen que la productividad mejora cuando las personas descansan más.

Priorizaron la salud mental como parte del modelo laboral.

Midieron resultados vinculados al estrés, ausentismo y satisfacción general.

trabajar menos horas por semana freepik (2)

En Europa, por ejemplo, esta tendencia tomó más fuerza porque existe una cultura laboral que ya valoraba las jornadas más equilibradas. Pero también surgieron experiencias en Oceanía y América del Norte, donde empresas privadas impulsaron cambios voluntarios para retener talento.

La constante es la misma: menos horas no implica menos compromiso, sino más foco y mejores procesos.

Cómo funcionan los modelos que reducen la jornada

Aunque cada país lo adapta a su realidad, los esquemas más comunes son:

La semana de cuatro días: Consiste en trabajar la misma cantidad de horas semanales pero distribuidas en jornadas más cortas, o directamente reducir el total de horas manteniendo los ingresos. Suele aplicarse en sectores de servicios, tecnología, educación y administración.

Reducción gradual: Algunos países eligieron bajar la jornada de manera escalonada, evaluando impacto por industria. Esto permitió ajustar tiempos, reorganizar turnos y mantener continuidad operativa.

Implementación por empresa: En mercados más flexibles, muchas compañías adoptaron la jornada reducida como beneficio para atraer personal. Allí el Estado no obliga, pero monitorea el impacto.

Qué beneficios encontraron y cuáles son los desafíos

Los estudios realizados en distintos países coinciden en varios puntos:

Mejor descanso y salud mental.

Más tiempo para familia, estudios o actividades personales.

Aumento de la productividad por hora trabajada.

Disminución del ausentismo y la rotación.

Los desafíos también existen:

Adaptar rubros con atención continua.

Coordinar equipos globales.

Establecer métricas objetivas.

trabajar menos horas por semana freepik (3)

¿Se pierde productividad al reducir la jornada?

Las experiencias muestran lo contrario: el rendimiento por hora suele mejorar. La tendencia global muestra que trabajar menos horas no es sinónimo de menor rendimiento. Por el contrario, los países que lo probaron encontraron mejoras en bienestar y en eficiencia.