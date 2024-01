Ulpiano Suarez ordenó una investigación histórica antes de la renovación del San Vicente de Paul

De la primera referencia histórica puede que queden muy pocos vestigios. Así lo indicó el arquitecto Ricardo Ponte, especialista en patrimonio de Mendoza.

Sin embargo, la decisión del intendente Ulpiano Suarez, es que se tenga en cuenta como prioritario la puesta en valor histórico de la zona en el proyecto de centro gastronómico y comercial que se va a desarrollar en este predio.

Iglesia Matriz Área Fundacional.jpg Vista de la antigua Ciudad de Mendoza, en 1860, un año antes del terremoto. En el costado derecho de la ilustración, está plasmado el dibujo de lo que fue la Iglesia de San Francisco, de las que hoy se conservan sus ruinas. En el costado izquierdo, se observa la Iglesia Matriz. El diseño es similar al de San Francisco, solo que de menores dimensiones. Más atrás, el Cabildo. Ilustración: Portal web del municipio de Capital

Qué puede quedar hoy de lo que fue la Iglesia Matriz

La Iglesia Matriz fue un lugar donde ocurrieron dos acontecimientos de un valor histórico incalculable en Mendoza. Allí se bautizó a Merceditas de San Martín y se realizó la bendición de la bandera del Ejército de los Andes.

Sin embargo, es difícil que se encuentren ruinas de lo que fue la Iglesia Matriz en el ex Hogar San Vicente de Paul. El arquitecto Jorge Ricardo Ponte, investigador y especialista en Patrimonio, explicó por qué

El diseño de la ciudad actual y sobre todo la disposición de las calles y las manzanas, no es igual que la de la ciudad colonial. Las calles tenían un ancho de 9,40 metros entonces, En el proyecto de la ciudad nueva, las calles se extendieron a 20 metros

San vicente de Paul ok.jpg Según los especialistas, son pocas las ruinas de la Iglesia Matriz que podrían haber quedado debajo del edificio donde funcionaba el San Vicente de Paul. Imagen: gentileza del municipio

Lo que el arquitecto explicó es que el comienzo de la manzana vieja, debería calcularse aproximadamente 4,20 metros antes (más 0,70 cm de vereda) de la actual, es decir, cerca de donde ahora se ubican las acequias.

No hay un catastro de la Ciudad Colonial, no sabría exactamente de cuánto podría ser el tamaño de la Iglesia Matriz

Ponte explicó que habría que hacer un catastro presunto para ubicar donde estarían las naves del templo, que es donde se realizaban los enterramientos de los difuntos.

Pero además, según el ex titular de la Dirección de Patrimonio de la Provincia y ex director del museo del Área Fundacional, Horacio Chiavazza, ya se han hecho excavaciones en la zona, y el edificio del ex hogar San Vicente de Paul posee un sistema de subsuelo que destruyó gran parte de los restos de la Iglesia Matriz colonial (que ya había destruido el terremoto de 1861) y una construcción posterior.

No obstante, la municipalidad encara sus proyectos en el área siempre con una evaluación arqueológica previa.

Lo que sí se puede poner en valor, tal y como lo indicaron ambos profesionales, es la remodelación del viejo asilo. Esta data de 1970 (aproximadamente).

La Capilla de Ramos Correas

En ella, Ramos Correas diseñó una capilla (ver foto principal) que, según describió Chiavazza, tiene una gran similitud con la de la Iglesia de San Nicolás y Santiago Apóstol ubicada en la peatonal. Un estilo despojado, "casi monacal", tal es la descripción que sobre ella realizó el arquitecto Ponte.

Los bancos estaban dispuestos en círculo alrededor de un altar principal, y en ella, se realizaba el velatorio de los ancianos que morían en el San Vicente de Paul.

En el nuevo proyecto, esta capilla se quiere conservar y revalorizar.

La investigación histórica que realizará el municipio

San vicente de Paul jardín.jpg Una de las ideas para revalorizar el edificio es darle gran importancia a los espacios verdes del predio

Sebastián Fermani, secretario de Ambiente y Desarrollo Urbano de Capital, explicó que si bien se pidió un informe al Consejo Patrimonial de la provincia, el mismo municipio realizará su propia evaluación del valor histórico del predio.

“Nosotros vamos a avanzar en una evaluación más detallada en el lugar para poner en valor elementos históricos y culturales. El informe solicitado a Patrimonio, da cuenta de los antecedentes, está dirigido por Chiavazza y es muy bueno”.

No obstante, Fermani aclaró que, previo a la intervención, realizarán una investigación más profunda que tiene que ver con poner en valor lo patrimonial, cultural e histórico del lugar.

Toda intervención que se haga en este lugar va a dialogar conservando estos valores

En cuanto a realizar un patio de artesanías y un centro gastronómico, el arquitecto Ponte manifestó estar de acuerdo y dijo que esta fue una idea que él sostuvo cuando fue funcionario, durante la intendencia de Roberto Iglesias en Ciudad.

"Hace falta un sitio de servicios y gastronomía, que le dé vida al Área Fundacional", manifestó el profesional y agregó que el diseño puede perfectamente integrar el valor histórico del sitio.

Cabe recordar que el proyecto para el centro gastronómico y comercial ser iniciará en marzo y quienes lo evaluarán serán profesionales del Colegio de Arquitectos de Mendoza.