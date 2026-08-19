Tuvieron una nena pero en el hospital les entregaron un varón

El episodio ocurrió el viernes 14 de agosto en el Hospital Regional de Concepción “Miguel Belascuain”, donde la madre, de 23 años, había sido sometida a una cesárea de urgencia.

El recién nacido fue considerado de “alto riesgo”, por lo que el equipo médico actuó rápidamente y lo entregó a Neonatología. Según la cirujana que intervino, en medio de la urgencia no se advirtió el sexo del bebé en el quirófano.

Aproximadamente a las 13, el bebé fue llevado junto a sus padres. Vestido de rosa y con aritos, todo parecía indicar que era la nena que habían esperado durante meses. Sin embargo, la sorpresa llegó cuando le cambiaron el primer pañal.

Inmediatamente dieron aviso a las autoridades del hospital y radicaron la denuncia.

Otros cinco casos en la mira

La investigación busca determinar qué ocurrió desde el momento de la cesárea hasta la entrega del recién nacido a sus padres.

La Unidad Fiscal de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad del Centro Judicial Concepción, a cargo del fiscal Gerardo Salas y del auxiliar fiscal Juan José Ibáñez, ordenó realizar estudios genéticos a todos los recién nacidos durante esa franja horaria.

El objetivo es descartar definitivamente que haya existido una confusión entre las criaturas y establecer si el nene entregado a la pareja es efectivamente su hijo.

Las muestras fueron tomadas y coordinadas con el Laboratorio de Genética del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF), bajo cadena de custodia y supervisión policial. Las madres de los otros cuatro bebés aceptaron colaborar voluntariamente con los análisis.

Mientras esperan los resultados, la Justicia mantiene abiertas todas las hipótesis. Una de ellas apunta a una eventual falla en el sistema de identificación de los recién nacidos. Otra posibilidad es que las ecografías realizadas durante el embarazo hayan determinado erróneamente el sexo del bebé.

El hospital emitió un comunicado admitiendo el grave error

Tras la denuncia, el Hospital Regional de Concepción difundió un comunicado en el que reconoció una falla durante el procedimiento.

“Este 14 de agosto de 2026 a las 11.45 nació un bebé de sexo masculino de 3,350 gramos por cesárea de urgencia a raíz de una bradicardia fetal que lo ponía en riesgo de vida. Luego fue entregado a su madre con el error de sugerir que el sexo era femenino”, comunicaron.

Fuente: tn.com.ar