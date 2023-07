Trucos óptimos para reducir la factura de luz y ahorrar energía

El truco será usarlo a la temperatura correcta: 24 grados. Si hace demasiado frío, se puede aumentar hasta 26, como máximo. Sin embargo, si querés reducir la factura de luz, será mejor que lo uses en 24.

Además, si tu aire acondicionado es relativamente nuevo, podés aprovechar las funciones de "Modo ahorro de energía o "Modo eco" y la función del temporizador. En el primer caso, el aparato invertirá menos energía para funcionar. En el segundo, el aire se apagará luego de unos minutos, según cómo lo programes.

Trucos básicos: cómo disminuir el gasto de luz rotundamente

Si hay algo lógico que gasta energía, son las luces. Las bombillas que hay en cada sala de casa se mantienen prendidas buena parte del día y generan un gran gasto energético.

Aunque sea uno de los trucos más conocidos, muchas personas aún no han aplicado este tip. Se trata de reemplazar todas las bombillas incandescentes por bombillas LED. Aunque el gasto inicial sea mayor, será una inversión a largo plazo, ya que el consumo de las Light-Emitting Diode es considerablemente menor.

Aún así, es fundamental apagar las luces cuando no las uses, para evitar gastos innecesarios.

bombillas led.jpg

Uno de los mejores tips: desconectar artefactos

Cada electrodoméstico y aparato electrónico que se mantiene conectado, pero sin usar, gasta energía. Eso significa que lámparas, microondas, estufas eléctricas y cargadores, consumen energía en vano si están conectados.

Para dejar de desperdiciar energía, el truco se centra en desconectar aquellos aparatos que no uses: lámparas, cargadores, televisores que se usan poco, microondas, entre otros. Lo único importante acá es corroborar que el aparato no se desconfigure cuando lo desconectas, tal como podría ocurrir con un módem de Internet.

