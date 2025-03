La planta de laurel es una hierba versátil y de sabor intenso. Usualmente se coloca en salsas para saborizar o puede ser consumida en forma de infusión. El laurel no se come literalmente, es decir, no se consume la hoja en su estado natural. Suele emplearse como saborizante en distintas recetas, ungüentos, cremas y preparaciones de todo tipo. Luego de explotar sus sabores al máximo, la hoja se desecha.

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de España explica cuáles son algunas de las principales propiedades de este alimento.

El laurel contiene aceites esenciales con propiedades hepatoprotectoras y gastrointestinales.

Es un antioxidante natural gracias a su contenido de ácidos orgánicos y minerales.

Es bueno para el sistema digestivo ya que facilita la digestión y previene la acidez estomacal.

Tiene acciones bactericidas en el sistema respiratorio, ayuda a tratar síntomas de bronquitis, faringitis y mucosidad en las vías respiratorias.

Un truco casero increíble: para qué sirve colocar laurel debajo de la almohada antes de dormir

Muchas personas asocian esta práctica a un ritual para atraer abundancia y buenas energías. Lo cierto es que el laurel, además, tiene importantes beneficios para la salud física.

Colocar unas cuantas hojas de laurel debajo de la almohada puede provocar la liberación de los aceites esenciales del mismo. El aroma del laurel puede tener una función antiestrés y relajante, de hecho está comprobado que los componentes de esta hoja ayudan a tratar síntomas de ansiedad.

Para este truco casero lo mejor es colocar el laurel debajo de la almohada unas horas antes de dormir para que se impregne de olor y esencias. Actúa como una compresa de hierbas medicinales que además alivia cuestiones respiratorias como resfríos o alergias.