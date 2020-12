Alrededor de las 8.30 Gendarmería Nacional llegó hasta el lugar y habló con Claudio Díaz, titular del Sitravi, a quien le pidieron que por lo menos liberara media calzada para dejar pasar a los vehículos, pero el gremialista se negó.

“Nos pidieron que liberáramos una mano, pero no vamos a liberar nada hasta que el Gobierno no se comunique con nosotros”, señaló Díaz a Radio Nihuil, y agregó que le notificaron que “soy pasible que me apliquen una sanción penal, y les dije que está bien, tendré que ser imputado porque el corte se está haciendo”.

corte ruta 7 sitravi 2.jpg

Díaz insistió: “Si esta es la manera que nos llamen a paritarias, no nos vamos a mover. Ni siquiera estamos hablando de llegar a un acuerdo, ni hablamos de los montos, estamos pidiendo que nos convoquen a paritarias. Convocaron a todos los gremios estatales de la provincia menos a nosotros”.

Por otra parte, Claudio Díaz indicó: “Elegimos esta ruta porque no queríamos molestar a todos los mendocinos con un corte en el nudo de la Costanera. Sabemos que acá molestamos, pero molestamos al transporte de carga y el transporte liviano puede pasar por la Ruta 82, por Cacheuta”.

Alrededor de las 11 de la mañana se levantó el corte.