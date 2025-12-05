Tormentas y calor extremo: estas son las provincias en alerta este viernes 5 de diciembre

mapa_alertas - 2025-12-04T080853.773 Estas son las provincias en alerta por fuertes tormentas.

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 mm, que pueden ser superados en forma puntual. Se espera que los mayores acumulados de precipitación sean hacia la tarde/noche del día sábado 6 de noviembre. En las zonas de alta cordillera las precipitaciones pueden ser mayormente en forma de granizo y/o nieve.

Además, a lo largo y ancho del país se esperan temperaturas elevadas a los 30 ° C lo que generará mucho calor. Por otro lado, la provincia de Córdoba se encuentra en alerta por temperaturas muy altas.

Cuidados frente a temperaturas elevadas

El Servicio Meteorológico Nacional comparte las medidas de protección que se deben tomar con la llegada de las altas temperaturas

hombre calor agua Evitá salir durante un alerta.

Tomá mucha agua durante todo el día y consumí alimentos frescos como frutas y verduras.

Usá ropa suelta, de materiales livianos y colores claros.

Protegete del sol.

Prestá atención a lactantes y niños. También a personas mayores, sean familiares o vecinos.

Frente a las tormentas