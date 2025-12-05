Tormentas y calor extremo: estas son las provincias en alerta este viernes 5 de diciembre

Llegan varios días de tormenta al país acompañados de altas temperaturas, el Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta por la llegada de fuertes tormentas y además se esperan máximas muy elevadas. A continuación te contaremos las medidas que debes tomar para cuidarte de las fuertes lluvias.
Alerta por tormentas
El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta por la llegada de fuertes tormentas a las provincias de Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca, Salta, Jujuy y Buenos Aires.
El área será afectada por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por caída de granizo, frecuente actividad eléctrica, ráfagas de hasta 70 km/h y abundante caída de agua en períodos cortos.
Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 mm, que pueden ser superados en forma puntual. Se espera que los mayores acumulados de precipitación sean hacia la tarde/noche del día sábado 6 de noviembre. En las zonas de alta cordillera las precipitaciones pueden ser mayormente en forma de granizo y/o nieve.
Además, a lo largo y ancho del país se esperan temperaturas elevadas a los 30 ° C lo que generará mucho calor. Por otro lado, la provincia de Córdoba se encuentra en alerta por temperaturas muy altas.
Cuidados frente a temperaturas elevadas
El Servicio Meteorológico Nacional comparte las medidas de protección que se deben tomar con la llegada de las altas temperaturas
- Tomá mucha agua durante todo el día y consumí alimentos frescos como frutas y verduras.
- Usá ropa suelta, de materiales livianos y colores claros.
- Protegete del sol.
- Prestá atención a lactantes y niños. También a personas mayores, sean familiares o vecinos.
Frente a las tormentas
- No saques la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra.
- Evitá actividades al aire libre.
- No te refugies cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.
- Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanezcas en playas, ríos, lagunas o piletas.
- Estate atento ante la posible caída de granizo.
- Informate por las autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.