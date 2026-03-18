Quienes juegan al Telekino tienen sus própias técnicas al momento de elegir un cartón, ya sea porque por ejemplo buscan que tengan ciertos números o porque se dejan llevar "por un presentimiento".
El hecho de que un número salga siempre en un sorteo de Telekino no aumenta ni disminuye sus probabilidades de salir en el próximo. Sin embargo, le consultamos a la Inteligencia Artificial (Gemini) qué números siempre salen (o se repiten en la mayoría de los sorteos).
Telekino: ¿qué números siempre tienen más probabilidades de salir?
Aunque la probabilidad teórica para cada número es la misma (1/25), en la práctica de los últimos años hay números que suelen aparecer con una leve ventaja estadística:
- Los "Favoritos": históricamente, números como el 12, 17, 18, 20 y 22 suelen estar en la parte alta de la tabla de apariciones.
- Los "Rezagados": aquellos números como el 01, 05 o el 25 a veces pasan rachas más largas sin aparecer, aunque eventualmente la ley de los grandes números tiende a equilibrarlos.
Consejos para elegir el mejor cartón de Telekino
- Equilibrio Par/Impar: la mayoría de los cartones ganadores de Telekino tienen una distribución cercana al 50/50 (por ejemplo, 7 pares y 8 impares, o viceversa).
- Distribución por Filas: te aconsejamos evitar elegir muchos números que terminen igual (ej. 2, 12, 22) o que estén todos en la misma decena. El azar prefiere la dispersión.
Un cartón de Telekino con altas chances de resultar ganador podría contener los siguientes números:
02 - 04 - 07 - 09 - 11 - 12 - 14 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25