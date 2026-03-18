El hecho de que un número salga siempre en un sorteo de Telekino no aumenta ni disminuye sus probabilidades de salir en el próximo. Sin embargo, le consultamos a la Inteligencia Artificial (Gemini) qué números siempre salen (o se repiten en la mayoría de los sorteos).

Telekino Con el cartón de Telekino hay 3 chances de ganar premios.

Telekino: ¿qué números siempre tienen más probabilidades de salir?

Aunque la probabilidad teórica para cada número es la misma (1/25), en la práctica de los últimos años hay números que suelen aparecer con una leve ventaja estadística: