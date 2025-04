TAROT: descubre sus predicciones para hoy jueves 10 de abril de 2025

El tarot es una herramienta de adivinación que utiliza un mazo de cartas ilustradas especialmente para explorar preguntas y situaciones en la vida de una persona, ofreciendo guía e introspección. Cada carta posee un simbolismo único y corresponde a aspectos emocionales, espirituales o prácticos, y sus combinaciones en una lectura proporcionan predicciones y una narrativa que puede interpretarse de diversas maneras.

Tarot: las predicciones para hoy jueves 10 de abril de 2025

Carta del día: El Nueve de Bastos

Para la tirada del tarot de hoy, los Arcanos seleccionaron a El Nueve de Bastos. Esta carta del tarot representa la fortaleza ganada tras superar batallas. Aunque su energía puede parecer tensa a primera vista, es profundamente positiva en contextos donde se valora la perseverancia y la resiliencia. Esta carta aparece cuando has llegado lejos, y aunque cansado, estás a punto de una gran recompensa si das un paso más. Es el espíritu del guerrero que no se rinde, que ya ha vencido tanto que solo le queda resistir un poco más. También alude a la necesidad de mantener los límites sanos y proteger lo que has construido.