Swiss Medical brindó datos del hombre de 43 años internado con coronavirus

La Organización Mundial de la Salud enumeró una serie de consejos para la población en procura de reducir la exposición y la transmisión de una variedad de enfermedades, entre ellas el coronavirus.

Los puntos básicos son:

*Lavarse las manos con frecuencia, usando un desinfectante elaborado con alcohol o agua y jabón.

*Cubrirse la boca y la nariz con el codo flexionado o con un pañuelo al toser y estornudar. Desechar el pañuelo inmediatamente y lavarse las manos.

*Evitar el contacto cercano con cualquier persona que tenga fiebre y tos.

*Buscar atención médica temprana y compartir con su proveedor de atención médica su historial de viajes, en el caso de que tenga fiebre, tos y dificultad para respirar.

*Evitar el contacto directo sin protección con animales vivos y superficies en contacto con animales si visita mercados en las áreas donde se registran casos de nuevos coronavirus.

*Evitar el consumo de productos animales crudos o poco cocidos.

No hay medicamento específico aún

Además, la OMS advirtió que como en el caso de cualquier enfermedad provocada por cualquier tipo de virus, no existe ningún medicamento específico que mate al virus como tal, siendo nuestro propio organismo y su sistema inmunológico el que debe combatirlo.

Los tratamientos existentes solo ayudan a aliviar los síntomas, pero no aniquilan la causa del mal.

Algunos tipos de virus son extremadamente potentes y agresivos y el organismo no logra combatirlos por su cuenta, lo que puede desembocar en complicaciones y muerte, algo que ya sucedió durante el brote del ébola y se observa ahora en China con el nuevo coronavirus.

Ciertas vacunas protegen contra algunos virus, pero no ante infecciones provocadas por un coronavirus humano.

Sin embargo, entre humanos solo circula una parte pequeña de los coronavirus existentes, ya que la mayoría solo están presentes en animales.

Así, el mortífero síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS, por sus siglas en inglés) fue provocado por virus de dromedarios, mientras que el origen del síndrome respiratorio agudo grave o la neumonía atípica fue el SARS Co-V que portaban unos felinos llamados civetas.

Dos días de discusiones para "emergencia de alto riesgo"

Tras dos días de discusiones, el Comité de Emergencias de la OMS ha decidido que, si bien se trata de una "emergencia de muy alto riesgo" en el país asiático, "aún no se ha convertido en una emergencia sanitaria mundial", según explicó en rueda de prensa el doctor Tedros Adhanom Gebreyesus, director de la Organización.

El jefe de la OMS destacó, asimismo, que, aunque hay transmisión persona a persona en China, por ahora se encuentra limitada a familiares y trabajadores de salud que están en contacto con los infectados.

Por otra parte, de momento, no existe evidencia de transmisión persona a persona fuera de China, aunque "no significa que no vaya a suceder", advirtió el director de la organización.

Fuente: Noticias Argentinas.