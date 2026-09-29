Súper Niño: habrá desbordes y colapsos cloacales en zonas del Gran Mendoza

Con una población que supera el millón de personas, la capacidad de respuesta de los municipios frente a un período prolongado de lluvias se convierte en un desafío central: desde la limpieza de cauces y hasta los desagües pluviales y las redes cloacales.

Cada municipio comenzó fuertes operativos de limpieza y arreglos en conjuntos con organismos de la provincia. Por eso fuimos a ver cómo se están preparando para enfrentar este Súper Niño.

Falta de conciencia: la basura es el gran problema de los cauces

El Departamento General de Irrigación y la Dirección de Hidráulica, trabajan en conjunto con los municipios en la limpieza y reparación de cauces que, además de transportar agua de riego, o ser canales aluvionales, funcionan como vías de desagüe durante las tormentas. El objetivo es mantenerlos despejados para evitar que el agua ingrese a las propiedades.

“Estamos previendo lluvias que pueden darse en la montaña, en el piedemonte o en las ciudades. Pero todo tiene un mismo problema: la basura”, señaló Sergio Marinelli, titular de Irrigación.

Explicó que hay canales que llevan agua de riego, que no tienen problemas, pero cuando llueve se corta el agua. Pero hay cauces que funcionan como aluvionales y esos son los que deben estar limpios, para conducir el agua y evitar que ingrese a las viviendas.

Foto: Cristian Lozano/ Diario UNO

Cada municipio levanta decenas de miles de kilos de basura de las estructuras hídricas. Por eso, está en la Legislatura un proyecto para sancionar más severamente a quiénes arrojen residuos en los cauces.

Por año, se extraen más de 2.000 toneladas de residuos sólidos urbanos de los canales de riego, colectores aluvionales y cauces.

Sólo del canal Papagayos se retiraron, este año, más de 1.100 toneladas de basura equivalente a 240 camionadas.

“Le pedimos a la comunidad que tome conciencia. Que no arroje basura a los canales y acequias, ni calles. Hace unos días limpiamos el Papagayos y ya está con mugre nuevamente”, indicó Eva González, la secretaria de Desarrollo Urbano de Capital.

La Municipalidad de la Ciudad de Mendoza multa las faltas generales con $260.000, los casos graves de contaminación de acequias y cauces puede llegar a $1.725.000 y establece sanciones adicionales como días de arresto, trabajo comunitario o penalidades adicionales en casos de reincidencia. Desde la comuna piden a los vecinos que observen irregularidades llamar para denunciar al 147 o en el sitio web oficial en Ciudad de Mendoza.

Godoy Cruz retiró en una semana 220 m³ (cúbicos) de residuos del Canal Cacique Guaymallén. En ese departamento las multas parten de una base de 150 unidades tributarias, que equivale cada una a $275.

Foto: Nicolás Rios / Diario UNO

“Las cuencas aluvionales de Godoy Cruz que están en el piedemonte retardan la bajada de agua. También estamos con todo el trabajo urbano de limpieza de alcantarillas, cunetas. Pero los recursos del Estado no son infinitos por eso debe haber una concientización de la sociedad. Se limpian los canales y a los 3 días ya están sucios”, se quejó Diego Costarelli, intendente de Godoy Cruz

El intendente de Luján de Cuyo, Estaban Allasino, graficó el problema de la basura de esta manera: “Yo no he visto llover botellas de plástico o papeles de cigarrillos. Si alguien tiró eso en la cuneta, le está haciendo un daño a la infraestructura pública que puede impactar en su propia vivienda. Yo me hago tristemente célebre haciendo multas de más de un millón de pesos”.

La comuna de Luján de Cuyo multa por arrojar residuos desde los vehículos desde $1.000.000 y establece como faltas graves tirar basura en desgües o cauces hídricos que pueden llegar al $1.725.000. Se puede hacer denuncias por WhatsApp o a la línea ciudadana 147 o las vías alternativas 0800-222-7800 o al 4989979.

Del Zanjón de los Ciruelos, Hidráulica junto con Las Heras sacaron 620 toneladas de basura, entre ellos un televisor viejo y un sillón, pero a los pocos días ya estaba sucio nuevamente.

“El tema es que la gente tome conciencia. Por eso convocamos a los vecinos a que baje la aplicación “Mendoza por Mí” y hagan la denuncia”, afirmó Francisco Lo Presti, intendente de Las Heras.

Ese departamento aplica multas por arrojar basura que van de los $80.000 a los $32 millones.

“Ese vehículo que arroje basura a un cauce, sea aluvional o de riego, será retenido. Hay legislación que nos permite hacer retención del vehículo”, afirmó Lo Presti.

Por su parte, Eduardo Mezzabotta, secretario de Infraestructura y Servicios Públicos de Maipú, explicó que por las tareas de recolección urbana como hojas, barro, escombros, realizan más de 60 viajes por día de lunes a sábado al vertedero de Barrancas.

“Estamos haciendo operativos especiales de limpieza de hijuelas, cruce de calles, en los que realizamos 15 viajes por cada operativo. Estas limpiezas intensas servirán, por si ocurre alguna tormenta, para que no se desborden o que sea al mínimo”, explicó el funcionario municipal.

En tanto, desde Guaymallén, el intendente Marcos Calvente, indicó que hay mucha preocupación por las afecciones que estas tormentas pueden provocar.

“Uno de los frentes críticos es el del manejo del agua. En Guaymallén el problema es de anegamiento e inundación. El problema es de correntía, las pendientes son muy bajas. Por eso hemos realizado 400 kilómetros de cunetas y canales de desagües y limpiando todos los cauces y desobstruyendo esas zonas de mayor criticidad”, detalló el jefe comunal.

Colapsos cloacales desde la Quinta Sección hasta Corralitos

Uno de los mayores inconvenientes que puede generar la caída de gran cantidad de agua es el desborde o colapso cloacal de algunas zonas de Capital, Guaymallén, Las Heras, Maipú y Godoy Cruz.

El Establecimiento Depurador Campo Espejo, ubicado en Las Heras, recibe efluentes cloacales de gran parte del Gran Mendoza, incluyendo zonas de Capital y Godoy Cruz. El otro sistema cloacal es el de la cuenca El Paramillo, que atraviesa una etapa de colapso y saturación que obligó a suspender las factibilidades de nuevas conexiones en zonas del Gran Mendoza, mientras se ejecutan obras clave de ampliación.

Para entender la situación metropolitana, el titular de Irrigación, lo explicó de esta manera: “Hay un caño de cloaca que lleva todas las aguas servidas de gran parte del Gran Mendoza, fundamentalmente del sur de Luján, todo Maipú y Guaymallén. Está con su capacidad comprometida. Hay roturas porque las redes, que son de hormigón, son muy viejas. Ese caño está funcionando a full. Y cuando hay tormentas excepcionales, muchas casas tienen conectados los caños pluviales a la cloaca, se produce una presión muy fuerte que genera un ingreso adicional y no está preparado para recibir tanta cantidad de agua”, detalló Marinelli.

Foto: Cristian Lozano

Explicó que al recibir tanta presión de agua, el líquido busca salir por donde hay menos pendiente, que es lo que pasó en Corralitos, en el cruce de las calles 2 de Mayo y Severo del Castillo.

-¿Va a ver desbordes?, le consultamos.

“Va a ver desbordes. Entonces hemos hecho un protocolo en conjunto con Aysam y con el Ministerio de Energía y Ambiente, que según el volumen de agua se va a permitir que se vuelque en el canal Pescara por un tiempo determinado”.

El presidente de Aguas Mendocinas (Aysam), Humberto Mingorance, explicó que el colector fue diseñado para recibir los efluentes de 200.000 habitantes como mucho y ahora percibe los de 600.000 personas.

“Habrá desbordes en la Quinta Sección, en Guaymallén y en otros lugares. Cuando llueve las tapas se levantan y eso es porque hay conexiones clandestinas de los pluviales en las casas y lo han conectado directamente a las cloacas que hoy están colapsadas”, detalló Mingorance.

La empresa Aguas Mendocinas regula 3800 kilómetros de redes de cloacas.

“Para que la gente dimensiones es como ir de la Quiaca a Ushuaia. Es una gran tarea de mantenimiento. Pero por las cloacas no va solo materia fecal. Uno encuentra desde pantalones, pañales, pedazos de nylon, un montón de cosas que tira la gente y hacen colapsar las cloacas”, graficó Mingorance.

-¿Temen que en Guaymallén se repitan situaciones como las que vivió la gente de Corralitos?, le consultamos a Calvente.

“Definitivamente va a ocurrir. Por eso pedimos la formalización de un protocolo de actuación en la mesa interdisciplinaria (Irrigación, Aysam y el Ministerio de Ambiente) para que se establezca qué acciones se realizarán en caso de explosiones o caídas de los colectores. Cuáles serán los sectores con mayor riesgo, asumir cuáles son las zonas rojas para saber qué recursos aportará cada actor”.

Explicó Calvente, que el colector Paramillos recibe el 60% de las aguas negras del área metropolitana.

“Por décadas ha estado desatendido. No se realizó mantenimiento ni renovación. Por eso esperamos obras nuevas y el cambio de toda la cañería”.

El jefe comunal de Guaymallén explicó que además de la zona de Corralitos, esperan que se registren problemas cloacales en la zona de calle Tirasso, en Buenos Vecinos y la continuación de Profesor Mathus, porque la red está muy obsoleta.

Por su parte, el intendente de Godoy Cruz, Diego Costarelli, admitió que un pronóstico de 110 días de lluvias, claramente colapsarán las cloacas. “El sistema sanitario es viejo, está deteriorado, por eso trabajamos coordinadamente con Aysam para arreglar lo más rápido posible los inconvenientes”.

En Maipú también esperan algún tipo de problemática por los desbordes cloacales.

“Maipú no es una isla. Tiene la misma realidad que Guaymallén, Luján y Godoy Cruz. Hemos conformado equipos técnicos por el tema cloacas. Nuestro problema son las conexiones clandestinas, pero mucha del agua que va por las cloacas es consecuencia de los canales que se desbordan”, explicó Mezzabotta.

En Las Heras también admiten que puede haber desbordes cloacales sobre todo en la zona de El Algarrobal y El Resguardo.

-¿Están angustiados con esta situación?, le preguntamos retóricamente a Calvente.

“Sí,es angustiosa. Es un fenómeno climatológico que no conocemos, la ciencia dice que tendrá una determinada virulencia. Como intendente me preocupa mucho porque va a generar afecciones importantes a nuestros vecinos”.