Pilar nació por cesárea el pasado 5 de octubre, tal como se había planeado, en el Hospital Suizo Argentino, de Buenos Aires, donde viven los papás de la beba, Ezio y Víctor, casados desde 2017.

La mendocina Luciana Correa supo que el año pasado la pareja de amigos anhelaba tener un hijo, y espontáneamente les ofreció su vientre, el que ya había concebido a cuatros hijos. Lucy tiene 34 años y está casada con Eduardo, y al aceptar sus amigos el ofrecimiento impagable, recibió el embrión concebido con un óvulo donado anónimamente y fecundado por Ezio y Víctor.

La experiencia de la ahora Tía Lucy

Nueve meses llevó la godoycrucena Correa a Pilar, hasta el pasado lunes 5 de este mes, cuando nació sin problemas la bebé, que luego fue entregada a sus papis, quienes aún no pueden creer en este milagro de la vida, tan pequeño, llamado hijos. Luciana pudo tenerla un ratito en brazos, y pasar a ser ahora la Tía Lucy.

Sabedora de la situación que rodea al alumbramiento de la niña, Luciana está feliz de haber participado en el acto de traerla al mundo, y acepta ahora un papel secundario, de alguna forma. "Obvio que yo estaba súper preparada desde el día uno.... Ella está en su casa con sus papás desde que nació, y yo ya recuperándome para la vuelta. Eso lo tuve presente siempre, y muy presente", enfatizó la mendocina, para agregar: "estoy llena de amor de que estén los tres juntos. cómo debe ser, con sus papas".

Ya pensando en sus otros bebés (sus cuatro hijos), Lucy tiene fecha para el retorno a Mendoza. "Si, el sábado 17 quizás ya viaje", adelantó.

Respecto a si había dado de mamar a la pequeña, Correa aclaró: "¡No, no! - a mí se me dio medicación para cortar la leche y ella con su mamadera toma fórmula, por suerte la toma re bien y se ha adaptado como una reina con sus papas", dijo.

Consultada a como fue la situación una vez nacida la infanta, y si hubo contacto, Luciana confesó : "Si la conocí, la tuve en mis brazos, porque soy su Tía Lucy, y la adoro, igual que adoro a sus papis", dijo con total sinceridad y amor la joven súper mamá mendocina.

Los papás que explotan de felicidad

Víctor, quien tomó la palabra en nombre de la pareja que forma junto a Ezio, contó como viven ambos la experiencia de este nacimiento. "La verdad que estamos viviendo un momento de demasiada revolución, pero de la buena, de la que creo que nunca nos vamos a olvidar en la vida. Es increíble lo que nos está pasando y viviendo de este lunes (5/10) donde ya tenemos a nuestra pequeña Pilar en nuestros brazos, que llegó al mundo en ese momento", dijo el bonaerense.

"Pudimos estar durante el parto, y creo que puedo decir que estamos de nuevo enamorados de la vida. Nunca dejamos de estarlo, pero esta sensación que te da al ver llegar al mundo a una cosa tan pequeñita y que te revolucione tanto, es indescriptible", agregó emocionado Víctor.

La amistad que unió a Ezio y Víctor con el matrimonio mendocino de Luciana y Eduardo, al que conocieron durante sus vacaciones en nuestra provincia, ahora es una dorada y eterna cadena de amor. "Por todo esto, lo que estamos viviendo, creo que no existen palabras de agradecimiento hacia Luciana y Eduardo, su marido, al igual que a todos sus hijos. De no toparse ellos en nuestro camino, creo que esto no hubiese sido posible, y de la forma tan maravillosa que se dio. Son ángeles en la tierra para nosotros", explicó Víctor, que continuó: "A partir de ahora, la tía Luciana va a estar presente hasta el fin de nuestras vidas, y creo que Pilar va a estar más que orgullosa de esta tía, de lo que hizo por ella para traerla al mundo".

Un nuevo mundo se abrió para este matrimonio igualitario, y así lo entienden al manifestar que "estamos felices, con la pequeña Pilar en casa, y comenzando a adaptarnos a esta nueva vida: nosotros a ella, y ella a nosotros".

Respecto a la gran posibilidad que se abre para quienes también sueñan con ser padres, Víctor dijo para concluir: "Esperamos que esto pueda servir para saber que se puede hacer aquí en Argentina. Si uno quiere y lo decide, se logra, haciendo bien las cosas, haciéndolas en forma legal, se puede”, cerró.