Su gato murió intoxicado con lirios y su historia es viral

Sin embargo, dos días después contó que su mascota se había intoxicado y con su muerte estaba "rota para siempre".

"Con mi abuela nos suscribimos a un club de flores: todas las semanas llega a nuestras casas un ramo distinto. Hoy vino el primero. Vivo con la reencarnación de Leo Mattioli", contó en el primer posteo junto a la imagen de las flores y su bello gatito.

Gato-lirios-historia-viral-en-TW2.jpg

"Mi gato se intoxicó con lirios. El polen vuela, se les pega y cuando se acicalan lo ingieren y es mortal. Sólo escribo esto porque yo no lo sabía y puede no saberlo alguien más. Estoy rota para siempre, lo poco que quedaba de mí en pie se fue ayer con él. Cuiden a sus gatitos", fueron las duras palabras que utilizó Guadalupe para contar la partida de su gato.

La publicación recibió más de 66mil "Me Gusta", casi 1400 "retuits citados", más de 25mil "retuits" y alrededor de mil comentarios. Lo que se volvió muy viral en las redes.

Tras su dolor por la pérdida de su mascota y la viralización del tuit, Guadalupe se volcó nuevamente a Twitter para realizar un reflexivo comentario y agradecer el cariño recibido en una red social que suele ser muy hostil.

"Twitter suele ser hostil. Escribí con dolor y miedo, pensando que muchos me iban a decir que fue mi culpa, que aprenda a cuidar mejor a mis mascotas y demás. Lejos de eso, sólo recibí amor y abrazos de gente que no me conoce pero comparte mi tristeza. Gracias de todo corazón", escribió.

Gato-lirios-historia-viral-en-TW1.jpg

