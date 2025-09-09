Solo basta con colocar una muestra de comida en una cápsula desechable, introducirla en el dispositivo y esperar el resultado en la pantalla OLED. En concreto, el análisis detectará si hay presencia de gluten en los restos que desees.

Si la comida está libre de gluten, el dispositivo mostrará una carita sonriente. Por el contrario, mostrará una carita triste. El sistema tiene una efectividad del 99,5%.

Además, gracias a la conectividad Bluetooth de este invento, los resultados se pueden sincronizar con una aplicación móvil para registrar datos y compartirlos con la comunidad.

dispositivo, celiacos Con una simple cara, los celíacos pueden identificar la presencia de gluten en sus alimentos.

El desarrollo de esta tecnología representa un paso más hacia la inclusión social y gastronómica de quienes viven condicionados por la celiaquía. Lo cierto es que ya es deseado por millones de personas.

El precio de este producto

Como no puede ser de otra manera, y al ser un dispositivo altamente novedoso, hay que decir que el precio de este producto no es para nada accesible.

Nima puede pre ordenarse por 199 dólares, o 247 si se adquiere con un paquete de cápsulas. Cada cápsula cuesta 3,99 dólares y, aunque no se usa en cada comida, brinda a los celíacos la seguridad suficiente en situaciones de duda.