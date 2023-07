Solo para mentes inteligentes: intenta no perder la paciencia antes de encontrar la palabra CARRETEAR en 9 segundos o menos

¿Qué tan buena es tu visión? Esperemos que muy buena y veloz ya que el acertijo visual tendrá un mayor grado de dificultad. Vamos a ponerte en contexto: en la imagen del desafío visual se puede ver varias veces la misma palabra escrita en ella. No obstante hay una palabra diferente y es la que debes hallar. Esta palabra es CARRETEAR, ¿Estás listo?

ST - 2023-07-15T030622.702.jpg

Lo que ha llevado a los internautas a volverse locos con el acertijo visual que debe resolverse en no más de 9 segundos por lo que no podrás ver la imagen más de ese tiempo. Es así que esta prueba no sólo medirá tu capacidad visual sino también tu velocidad a la hora de observar una imagen. Para hallar la respuesta al desafío visual que debes responder la siguiente pregunta: ¿Dónde se encuentra la palabra CARRETEAR?

¿Pudiste resolver el enigma? La respuesta al acertijo visual se halla en los detalles. No obstante, no te sientas mal, el 80% de los usuarios que se enfrentaron a la prueba de velocidad visual no lograron superarla en el tiempo estimado por lo que si ya te rendiste aquí te damos la solución al desafío visual: si te fijas bien la palabra CARRETEAR se halla en la tercera columna y novena fila.