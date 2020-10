Soledad Reina, Presidenta de la Corenave: "La Vendimia tiene que hacerse"

La reina mandato cumplido que llevó los atributos en el 2006 dialogó con Diario UNO, en donde remarcó que para ellas es muy importante la realización de la Vendimia. "No tenemos que permitir esto. Si no se hace la fiesta y no se elige reina vamos a darle la justificación a las personas que están en contra de todo esto. Van a utilizar esto para argumentar que se puede hacer la Vendimia sin reina, entonces tenemos que trabajar para que se continúe de alguna forma. Este ha sido un año atípico, pero no hemos perdido la esencia, hemos continuado trabajando desde el modo virtual. Seguramente se extienda el mandato de las chicas otro año y me parece bien", explicó Soledad Reina.

"Nadie quiere que se suspenda la Vendimia porque hay mucha gente trabajando atrás de todo esto. Quizás haya que pensar la fiesta con otra magnitud, pero debe hacerse con las herramientas que tenemos hoy en día", agregó la Presidenta de la Corenave quien también contó que se están evaluando diferentes formas de elección como la elección virtual propuesta por Coremai (Comisión de Reinas de Maipú).

Otro de los debates que abrió este miércoles Marcelino Iglesias, en diálogo con Hola Mendoza por Canal 7, fue sobre eliminar la elección de una reina "en los términos tradicionales del concurso de belleza", además de sentar un debate sobre el rol que deben cumplir.

Soledad Reina, por su parte, defendió el uso de la palabra reina y argumentó que "es una palabra importante que significa mucho, no es lo mismo ser reina que ser embajadora. La reina nacional tiene mucha importancia y mucho peso en todo el mundo, se simboliza directamente con nuestra fiesta máxima. Hoy en día no tendremos carrusel, vía blanca y demás, pero sin esos actos previos se perderían mucha magia. Hay que insistir con que siga la reina, pero sí es cierto que hay que trabajar en el rol que tiene porque hoy no hay nada escrito al respecto y no podemos justificar y criticar. Tenemos todo este tiempo para armar y reformular esto".

Este año la Corenave debería realizar un cambio de autoridades teniendo en cuenta que los mandatos duran 4 años. Soledad Reina está en la presidencia desde el 2016 y asegura que "han sido 4 años increíbles con acompañamiento de todas, se pasó muy rápido". Sobre las elecciones todavía no está confirmado que pueda hacerse por diferentes circunstancias que conlleva la pandemia.