Para quienes viven en edificios y departamentos sabrán lo que implica escuchar constantemente el arrullo de las palomas. Ese sonido repetitivo y a veces molesto que se escucha como “ruu-ruu” es una presencia común en la vida urbana. Pero más allá de eso, tiene un significado, especialmente desde el feng shui.
Si vivís en un departamento y escuchas el arrullo o sonido que hacen las palomas, te contamos qué significa
Las palomas merodean edificios, ventanas y balcones de departamentos realizando su característico canto y a veces molesto. ¿Pero qué significa en el Feng Fhui?
Por supuesto que los movimientos de los animales, sobre todo de las aves, no son casualidad. Que estas elijan edificios, balcones y ventanas para instalarse es porque tienen razones energéticas y también científicas, así que te revelamos qué significa.
Por qué las palomas arrullan
Son aves que buscan edificios y departamentos para posarse porque buscan altura y seguridad en la mayoría de los casos. De hecho, las palomas descienden de aves que habitaban acantilados. Por eso, los lugares altos simulan ese entorno natural que les permite vigilar el entorno y las protege de depredadores.
Estos espacios también son superficies ideales para posarse, por eso buscan cableados, balcones y bordes de ventanas que son perfectos para descansar o anidar.
Sin embargo, desde la biología animal ese sonido que emiten lo hacen cuando una paloma está buscando pareja, o cuando una pareja está fortaleciendo su vínculo en su lugar de anidación. A veces incluso puede ser una paloma bebé emitiendo un silbido sibilante para pedir comida.
Qué significa el sonido de las palomas según el feng shui
En el feng shui, las aves representan el flujo de energía, y las palomas en particular están asociadas con la calma, la estabilidad y los vínculos, aunque suelen ser poco atractivas por la suciedad y el ruido molesto que generan.
Así que si escuchás su arrullo en tu casa o departamento, se interpreta como:
- Hay energía estable y tranquila en tu hogar y alrededores.
- Es un ambiente seguro, donde la naturaleza se siente cómoda.
- Se establecen para generar conexión emocional donde hay que fortalecer relaciones.
- Transmiten mensajes de paz, especialmente en momentos de estrés.
- Traen armonía y el equilibrio a tu casa.