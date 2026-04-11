Si vivís en un departamento y escuchas el arrullo o sonido que hacen las palomas, te contamos qué significa

Estos espacios también son superficies ideales para posarse, por eso buscan cableados, balcones y bordes de ventanas que son perfectos para descansar o anidar.

Sin embargo, desde la biología animal ese sonido que emiten lo hacen cuando una paloma está buscando pareja, o cuando una pareja está fortaleciendo su vínculo en su lugar de anidación. A veces incluso puede ser una paloma bebé emitiendo un silbido sibilante para pedir comida.

Qué significa el sonido de las palomas según el feng shui

paloma en balcon (2) Aunque pueden llegar a ser molestas porque rompen con el silencio, su canto suele ser buena señal.

En el feng shui, las aves representan el flujo de energía, y las palomas en particular están asociadas con la calma, la estabilidad y los vínculos, aunque suelen ser poco atractivas por la suciedad y el ruido molesto que generan.

Así que si escuchás su arrullo en tu casa o departamento, se interpreta como: